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Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ
Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ
Расчеты барражирующих боеприпасов "Куб" российских десантников уничтожили станцию спутниковой связи и два автомобиля ВСУ с личным составом на правом берегу... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T04:05
2024-02-04T04:05
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Расчеты барражирующих боеприпасов "Куб" российских десантников уничтожили станцию спутниковой связи и два автомобиля ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил станцию спутниковой связи ВСУ… Tе координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующим боеприпасом "Куб", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Куба" на цель и зафиксировал поражение станции спутниковой связи. Аналогичным способом были поражены еще два автомобиля ВСУ с личным составом, один из них - в темное время суток. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на БПЛА Zala.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ
Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ при помощи БПЛА
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Расчеты барражирующих боеприпасов "Куб" российских десантников уничтожили станцию спутниковой связи и два автомобиля ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил станцию спутниковой связи ВСУ… Tе координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующим боеприпасом "Куб", - сообщили в МО РФ.
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В оборонном ведомстве добавили, что расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Куба" на цель и зафиксировал поражение станции спутниковой связи. Аналогичным способом были поражены еще два автомобиля ВСУ с личным составом, один из них - в темное время суток. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на БПЛА Zala.