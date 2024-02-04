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Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925282455.html
Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ
Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ
Расчеты барражирующих боеприпасов "Куб" российских десантников уничтожили станцию спутниковой связи и два автомобиля ВСУ с личным составом на правом берегу... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T04:05
2024-02-04T04:05
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Расчеты барражирующих боеприпасов "Куб" российских десантников уничтожили станцию спутниковой связи и два автомобиля ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил станцию спутниковой связи ВСУ… Tе координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующим боеприпасом "Куб", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Куба" на цель и зафиксировал поражение станции спутниковой связи. Аналогичным способом были поражены еще два автомобиля ВСУ с личным составом, один из них - в темное время суток. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на БПЛА Zala.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ

Десантники уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ при помощи БПЛА

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Расчеты барражирующих боеприпасов "Куб" российских десантников уничтожили станцию спутниковой связи и два автомобиля ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил станцию спутниковой связи ВСУ… Tе координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующим боеприпасом "Куб", - сообщили в МО РФ.
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В оборонном ведомстве добавили, что расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Куба" на цель и зафиксировал поражение станции спутниковой связи. Аналогичным способом были поражены еще два автомобиля ВСУ с личным составом, один из них - в темное время суток. Для наведения и фиксации поражения был применен тепловизор, установленный на БПЛА Zala.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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