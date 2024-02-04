https://ria.ru/20240204/snegopad-1925330335.html

В Подмосковье более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада

В Подмосковье более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада - РИА Новости, 04.02.2024

В Подмосковье более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада

Свыше 1 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 2,4 тысячи специалистов задействованы в устранении последствий снегопада в Подмосковье, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:51

2024-02-04T15:51

2024-02-04T15:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 1 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 2,4 тысячи специалистов задействованы в устранении последствий снегопада в Подмосковье, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Дорожные службы Подмосковья устраняют последствия снегопада - очищают дороги от снега и проводят противогололёдную обработку дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. В настоящее время более 1 тысячи единиц снегоуборочной техники на линии и свыше 2,4 тысячи людей задействованы в работах", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением, в приоритетном порядке против скользкости обрабатываются съезды, мосты, путепроводы, эстакады и крутые повороты.

https://ria.ru/20240203/pogoda-1925157257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье)