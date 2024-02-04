https://ria.ru/20240204/snegopad-1925330335.html
В Подмосковье более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада
В Подмосковье более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада - РИА Новости, 04.02.2024
В Подмосковье более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада
Свыше 1 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 2,4 тысячи специалистов задействованы в устранении последствий снегопада в Подмосковье, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:51
2024-02-04T15:51
2024-02-04T15:53
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 1 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 2,4 тысячи специалистов задействованы в устранении последствий снегопада в Подмосковье, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Дорожные службы Подмосковья устраняют последствия снегопада - очищают дороги от снега и проводят противогололёдную обработку дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. В настоящее время более 1 тысячи единиц снегоуборочной техники на линии и свыше 2,4 тысячи людей задействованы в работах", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением, в приоритетном порядке против скользкости обрабатываются съезды, мосты, путепроводы, эстакады и крутые повороты.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада
В МО более тысячи единиц снегоуборочной техники устраняют последствия непогоды
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 1 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 2,4 тысячи специалистов задействованы в устранении последствий снегопада в Подмосковье, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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"Дорожные службы Подмосковья устраняют последствия снегопада - очищают дороги от снега и проводят противогололёдную обработку дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. В настоящее время более 1 тысячи единиц снегоуборочной техники на линии и свыше 2,4 тысячи людей задействованы в работах", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением, в приоритетном порядке против скользкости обрабатываются съезды, мосты, путепроводы, эстакады и крутые повороты.
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