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В Бурятии завели дело на мать, чей младенец обморозил руки и ноги - РИА Новости, 04.02.2024
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11:28 04.02.2024 (обновлено: 11:29 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/sk-1925305965.html
В Бурятии завели дело на мать, чей младенец обморозил руки и ноги
В Бурятии завели дело на мать, чей младенец обморозил руки и ноги - РИА Новости, 04.02.2024
В Бурятии завели дело на мать, чей младенец обморозил руки и ноги
В Прибайкальском районе Бурятии двое малолетних детей в поисках мамы, ушедшей к знакомой, долгое время находились на морозе, в результате чего 9-месячный... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:28
2024-02-04T11:29
происшествия
прибайкальский район
россия
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УЛАН-УДЭ, 4 фев – РИА Новости. В Прибайкальском районе Бурятии двое малолетних детей в поисках мамы, ушедшей к знакомой, долгое время находились на морозе, в результате чего 9-месячный ребенок с обморожениями рук и ног попал в больницу, на мать заведено уголовное дело, сообщил в воскресенье региональный СУСК РФ в Telegram. По данным следствия, инцидент произошел еще 31 января в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. Мать оставила малолетних детей одних в доме и на длительное время ушла к знакомой. "Мальчики позже покинули жилище в поисках матери и долгое время находились на улице на морозе без теплой одежды. Их увидел ехавший мимо на автомобиле водитель, который подобрал детей и отвез их к родственнице. Из-за действия низкой температуры врачебная помощь потребовалась 9-месячному мальчику, которого госпитализировали с обморожением конечностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении матери заведено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними). В пресс-службе МВД по Бурятии РИА Новости сообщили, что семья благополучная, на учете в ПДН не состоит. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. Прокуратура республики также организовала проверку в связи с инцидентом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, прибайкальский район, россия
Происшествия, Прибайкальский район, Россия
В Бурятии завели дело на мать, чей младенец обморозил руки и ноги

СК: в Бурятии завели дело на мать, чей младенец с обморожениями попал в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 фев – РИА Новости. В Прибайкальском районе Бурятии двое малолетних детей в поисках мамы, ушедшей к знакомой, долгое время находились на морозе, в результате чего 9-месячный ребенок с обморожениями рук и ног попал в больницу, на мать заведено уголовное дело, сообщил в воскресенье региональный СУСК РФ в Telegram.
По данным следствия, инцидент произошел еще 31 января в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. Мать оставила малолетних детей одних в доме и на длительное время ушла к знакомой.
«
"Мальчики позже покинули жилище в поисках матери и долгое время находились на улице на морозе без теплой одежды. Их увидел ехавший мимо на автомобиле водитель, который подобрал детей и отвез их к родственнице. Из-за действия низкой температуры врачебная помощь потребовалась 9-месячному мальчику, которого госпитализировали с обморожением конечностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении матери заведено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними).
В пресс-службе МВД по Бурятии РИА Новости сообщили, что семья благополучная, на учете в ПДН не состоит. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка.
Прокуратура республики также организовала проверку в связи с инцидентом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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