https://ria.ru/20240204/sk-1925305163.html

В Иркутской области три вагона сошли с путей

В Иркутской области три вагона сошли с путей - РИА Новости, 04.02.2024

В Иркутской области три вагона сошли с путей

Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья, начата проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T11:21

2024-02-04T11:21

2024-02-04T11:21

происшествия

иркутская область

братский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

восточно-сибирская железная дорога

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ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья, начата проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram. Доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта начата в Иркутской области, после схода вагонов на ВСЖД. "По предварительным данным, 4 февраля 2024 года на приемоотправочном пути станции Кежемская Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход трех порожних вагонов", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20240126/avtokran-1923778357.html

иркутская область

братский район

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происшествия, иркутская область, братский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), восточно-сибирская железная дорога