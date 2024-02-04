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В Иркутской области три вагона сошли с путей
В Иркутской области три вагона сошли с путей - РИА Новости, 04.02.2024
В Иркутской области три вагона сошли с путей
Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья, начата проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:21
2024-02-04T11:21
2024-02-04T11:21
происшествия
иркутская область
братский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
восточно-сибирская железная дорога
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ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья, начата проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram. Доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта начата в Иркутской области, после схода вагонов на ВСЖД. "По предварительным данным, 4 февраля 2024 года на приемоотправочном пути станции Кежемская Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход трех порожних вагонов", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет.
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происшествия, иркутская область, братский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), восточно-сибирская железная дорога
Происшествия, Иркутская область, Братский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Восточно-Сибирская железная дорога
В Иркутской области три вагона сошли с путей
СК: три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья