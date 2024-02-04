"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца на выступлении в бундестаге о том, что президент России Владимир Путин не должен рассчитывать на ослабление поддержки Украины.
"Они (немецкие власти - Прим.ред) только еще больше выставляют нашу страну на посмешище во всем мире", — написал один из комментаторов.
"Они (немецкие власти - Прим.ред) только еще больше выставляют нашу страну на посмешище во всем мире", — написал один из комментаторов.
"Приперли всю нашу страну к стенке, чтобы служить Украине", — отметил другой.
"Не могли бы вы, пожалуйста, уйти в отставку? Никто вас не любит, господин Шольц", — написал третий.
"Я вообще не хотел поддерживать Украину. И миллионы других немцев тоже. Но это не имеет значения для такого правительства", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Из-за таких обращений будет скандал", — заключили читатели.
Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
"Не могли бы вы, пожалуйста, уйти в отставку? Никто вас не любит, господин Шольц", — написал третий.
"Я вообще не хотел поддерживать Украину. И миллионы других немцев тоже. Но это не имеет значения для такого правительства", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Из-за таких обращений будет скандал", — заключили читатели.
Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.