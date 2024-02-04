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"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 04.02.2024 (обновлено: 10:06 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/sholts-1925293947.html
"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии
"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 04.02.2024
"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии
Они (немецкие власти - Прим.ред) только еще больше выставляют нашу страну на посмешище во всем мире", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:14
2024-02-04T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
украина
владимир путин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца на выступлении в бундестаге о том, что президент России Владимир Путин не должен рассчитывать на ослабление поддержки Украины. "Они (немецкие власти - Прим.ред) только еще больше выставляют нашу страну на посмешище во всем мире", — написал один из комментаторов. "Приперли всю нашу страну к стенке, чтобы служить Украине", — отметил другой. "Не могли бы вы, пожалуйста, уйти в отставку? Никто вас не любит, господин Шольц", — написал третий. "Я вообще не хотел поддерживать Украину. И миллионы других немцев тоже. Но это не имеет значения для такого правительства", — поделился мнением еще один из пользователей. "Из-за таких обращений будет скандал", — заключили читатели. Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
https://ria.ru/20240204/putin-1925296529.html
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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в мире, олаф шольц, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Украина, Владимир Путин

"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца на выступлении в бундестаге о том, что президент России Владимир Путин не должен рассчитывать на ослабление поддержки Украины.

"Они (немецкие власти - Прим.ред) только еще больше выставляют нашу страну на посмешище во всем мире", — написал один из комментаторов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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"Приперли всю нашу страну к стенке, чтобы служить Украине", — отметил другой.

"Не могли бы вы, пожалуйста, уйти в отставку? Никто вас не любит, господин Шольц", — написал третий.

"Я вообще не хотел поддерживать Украину. И миллионы других немцев тоже. Но это не имеет значения для такого правительства", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Из-за таких обращений будет скандал", — заключили читатели.

Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцУкраинаВладимир Путин
 
 
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