https://ria.ru/20240204/sholts-1925293947.html

"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии

"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 04.02.2024

"Скандал". Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии

Они (немецкие власти - Прим.ред) только еще больше выставляют нашу страну на посмешище во всем мире", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T09:14

2024-02-04T09:14

2024-02-04T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

украина

владимир путин

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца на выступлении в бундестаге о том, что президент России Владимир Путин не должен рассчитывать на ослабление поддержки Украины. "Они (немецкие власти - Прим.ред) только еще больше выставляют нашу страну на посмешище во всем мире", — написал один из комментаторов. "Приперли всю нашу страну к стенке, чтобы служить Украине", — отметил другой. "Не могли бы вы, пожалуйста, уйти в отставку? Никто вас не любит, господин Шольц", — написал третий. "Я вообще не хотел поддерживать Украину. И миллионы других немцев тоже. Но это не имеет значения для такого правительства", — поделился мнением еще один из пользователей. "Из-за таких обращений будет скандал", — заключили читатели. Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.

https://ria.ru/20240204/putin-1925296529.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

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в мире, олаф шольц, украина, владимир путин