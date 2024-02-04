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Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше - РИА Новости, 04.02.2024
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17:05 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/sheregesh-1925340829.html
Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше
Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше - РИА Новости, 04.02.2024
Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер впервые побывала в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:05
2024-02-04T17:05
кемеровская область
россия
ирина винер
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 4 фев- РИА Новости. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер впервые побывала в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "Главный тренер сборной России приехала на популярный горнолыжный курорт вместе с аудитором Счетной палаты РФ Светланой Орловой. Для отдыха они выбрали именно Шерегеш, где современная инфраструктура сочетается с уникальными природными условиями. По словам гостей Кузбасса, им понравилось кататься с видом на тайгу, дышать чистым воздухом. Ирина Винер, выросшая в Узбекистане, впервые встала на горные лыжи в Шерегеше", - говорится в сообщении. Отмечается, что особая гордость курорта - комфортный для катания снег-пухляк. Также туристов из разных регионов страны привлекает большая продолжительность сезона - с ноября по начало мая. По данным министерства туризма региона, общая протяженность горнолыжных трасс составляет 113 километров, количество подъемников - 66. По этим показателям Кузбасс занимает первое место среди субъектов Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году Кузбасс был признан самым динамично развивающимся горнолыжным регионом страны. При подведении итогов Национальной премии "Горы России" СТК "Шерегеш" получил звания "Лучший в России горнолыжный курорт СФО", "Самый событийный горнолыжный курорт страны" и "Лучший курорт для молодежного отдыха". На курорте оборудованы трассы для опытных спортсменов, любителей и новичков, детские комнаты и спортивные центры. Любой желающий может освоить лыжи или сноуборд при помощи профессионального инструктора. "Горнолыжный комплекс "Шерегеш" - это главная туристская точка притяжения Кузбасса. Сейчас перед нами стоит задача - превратить его в круглогодичный курорт мирового уровня. Благодаря поддержке президента и правительства России наш Шерегеш активно преображается, становится современным и привлекательным для гостей. Дополнительный стимул инвестиционным процессам даст создание особой экономической зоны "Горная Шория", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
https://ria.ru/20240122/aerotrube-1922759431.html
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кемеровская область, россия, ирина винер, сергей цивилев
Кемеровская область, Россия, Ирина Винер, Сергей Цивилев
Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше

Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкВид на склон горнолыжного курорта в поселке Шерегеш Кемеровской области
Вид на склон горнолыжного курорта в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Александр Патрин
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Вид на склон горнолыжного курорта в поселке Шерегеш Кемеровской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 фев- РИА Новости. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер впервые побывала в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.
"Главный тренер сборной России приехала на популярный горнолыжный курорт вместе с аудитором Счетной палаты РФ Светланой Орловой. Для отдыха они выбрали именно Шерегеш, где современная инфраструктура сочетается с уникальными природными условиями. По словам гостей Кузбасса, им понравилось кататься с видом на тайгу, дышать чистым воздухом. Ирина Винер, выросшая в Узбекистане, впервые встала на горные лыжи в Шерегеше", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что особая гордость курорта - комфортный для катания снег-пухляк. Также туристов из разных регионов страны привлекает большая продолжительность сезона - с ноября по начало мая. По данным министерства туризма региона, общая протяженность горнолыжных трасс составляет 113 километров, количество подъемников - 66. По этим показателям Кузбасс занимает первое место среди субъектов Сибири и Дальнего Востока.
В 2023 году Кузбасс был признан самым динамично развивающимся горнолыжным регионом страны. При подведении итогов Национальной премии "Горы России" СТК "Шерегеш" получил звания "Лучший в России горнолыжный курорт СФО", "Самый событийный горнолыжный курорт страны" и "Лучший курорт для молодежного отдыха". На курорте оборудованы трассы для опытных спортсменов, любителей и новичков, детские комнаты и спортивные центры. Любой желающий может освоить лыжи или сноуборд при помощи профессионального инструктора.
"Горнолыжный комплекс "Шерегеш" - это главная туристская точка притяжения Кузбасса. Сейчас перед нами стоит задача - превратить его в круглогодичный курорт мирового уровня. Благодаря поддержке президента и правительства России наш Шерегеш активно преображается, становится современным и привлекательным для гостей. Дополнительный стимул инвестиционным процессам даст создание особой экономической зоны "Горная Шория", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
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