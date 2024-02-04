https://ria.ru/20240204/sheregesh-1925340829.html

Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше

Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше - РИА Новости, 04.02.2024

Президент федерации художественной гимнастики Винер побывала в Шерегеше

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер впервые побывала в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:05

2024-02-04T17:05

2024-02-04T17:05

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КЕМЕРОВО, 4 фев- РИА Новости. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер впервые побывала в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "Главный тренер сборной России приехала на популярный горнолыжный курорт вместе с аудитором Счетной палаты РФ Светланой Орловой. Для отдыха они выбрали именно Шерегеш, где современная инфраструктура сочетается с уникальными природными условиями. По словам гостей Кузбасса, им понравилось кататься с видом на тайгу, дышать чистым воздухом. Ирина Винер, выросшая в Узбекистане, впервые встала на горные лыжи в Шерегеше", - говорится в сообщении. Отмечается, что особая гордость курорта - комфортный для катания снег-пухляк. Также туристов из разных регионов страны привлекает большая продолжительность сезона - с ноября по начало мая. По данным министерства туризма региона, общая протяженность горнолыжных трасс составляет 113 километров, количество подъемников - 66. По этим показателям Кузбасс занимает первое место среди субъектов Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году Кузбасс был признан самым динамично развивающимся горнолыжным регионом страны. При подведении итогов Национальной премии "Горы России" СТК "Шерегеш" получил звания "Лучший в России горнолыжный курорт СФО", "Самый событийный горнолыжный курорт страны" и "Лучший курорт для молодежного отдыха". На курорте оборудованы трассы для опытных спортсменов, любителей и новичков, детские комнаты и спортивные центры. Любой желающий может освоить лыжи или сноуборд при помощи профессионального инструктора. "Горнолыжный комплекс "Шерегеш" - это главная туристская точка притяжения Кузбасса. Сейчас перед нами стоит задача - превратить его в круглогодичный курорт мирового уровня. Благодаря поддержке президента и правительства России наш Шерегеш активно преображается, становится современным и привлекательным для гостей. Дополнительный стимул инвестиционным процессам даст создание особой экономической зоны "Горная Шория", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.

https://ria.ru/20240122/aerotrube-1922759431.html

https://ria.ru/20231211/kuzbass_blagoustroystvo-1915034851.html

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кемеровская область, россия, ирина винер, сергей цивилев