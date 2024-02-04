https://ria.ru/20240204/sevastopol-1925299295.html
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 04.02.2024
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Громкие звуки, доносящиеся до центра Севастополя, связаны с учениями военных с применением реактивных бомбометов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:05
2024-02-04T10:05
2024-02-04T10:06
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Громкие звуки, доносящиеся до центра Севастополя, связаны с учениями военных с применением реактивных бомбометов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки, которые были слышны в центре города - это военные проводили тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.) с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями военных