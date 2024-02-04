https://ria.ru/20240204/samolet-1925284368.html

Аналитик рассказал, как ВСУ получили данные для поражения Ил-76

Аналитик рассказал, как ВСУ получили данные для поражения Ил-76 - РИА Новости, 04.02.2024

Аналитик рассказал, как ВСУ получили данные для поражения Ил-76

ВСУ для поражения российского военно-транспортного самолёта Ил-76, перевозившего украинских пленных, получили данные для зенитного ракетного комплекса (ЗРК)... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T06:06

2024-02-04T06:06

2024-02-04T06:06

россия

киев

владимир путин

алексей леонков

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ для поражения российского военно-транспортного самолёта Ил-76, перевозившего украинских пленных, получили данные для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot через западную систему Link-16, сообщил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков. Link-16 - военная система обмена данными, которая используется в армиях США и стран НАТО. "ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения. Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы", - рассказал специалист. Он отметил, что, "вероятнее всего, российский борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16". По словам Леонкова, "из этого следует, что операция по уничтожению самолёта с пленными была спланирована западной стороной". ВСУ 24 января сбили российский самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", но "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot: двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240203/samolet-1925156901.html

https://ria.ru/20240202/il76-1925022372.html

https://ria.ru/20240201/il76-1924814803.html

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