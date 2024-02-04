В Кремле прокомментировали заявления политиков в Европе о войне с Россией
Песков заявил, что ЕС лепит из России врага для оправдания расходов на Украину
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Европейские страны накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, поскольку им нужно и дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. Фрагмент видео журналист выложил в Telegram-канале.
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"Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов", — сказал Песков.
"Что такое Германия — это экономический мотор Евросоюза. И целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", — добавил Песков.
В середине января немецкий таблоид Bild опубликовал некий "секретный план" того, как Россия якобы готовится атаковать восточный фланг НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать такую опасность и вооружаться на этот случай вместе с союзниками по НАТО. По мнению лидера французского движения "Патриоты" Флориана Филиппо, война с Россией нужна немецким властям как отвлекающий маневр для предотвращения социальных волнений в самой Германии.
Первого февраля все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия, которая ранее блокировала большинство подобных решений, все же согласилась на этот шаг. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, эти деньги пойдут не на оружие, а на поддержку украинской экономики.