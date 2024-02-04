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В Кремле прокомментировали заявления политиков в Европе о войне с Россией - РИА Новости, 04.02.2024
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13:58 04.02.2024 (обновлено: 16:12 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/rossiya-1925318329.html
В Кремле прокомментировали заявления политиков в Европе о войне с Россией
В Кремле прокомментировали заявления политиков в Европе о войне с Россией - РИА Новости, 04.02.2024
В Кремле прокомментировали заявления политиков в Европе о войне с Россией
Европейские страны накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, поскольку им нужно и дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:58
2024-02-04T16:12
евросоюз
европа
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Европейские страны накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, поскольку им нужно и дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. Фрагмент видео журналист выложил в Telegram-канале.&quot;Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов&quot;, — сказал Песков.Он отметил, что 50 миллиардов евро, выделенные на макрофинансовую помощь Украине, с одной стороны — сумма для ЕС не очень серьезная, а с другой стороны — все же ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике европейских стран. "Что такое Германия — это экономический мотор Евросоюза. И целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", — добавил Песков.В середине января немецкий таблоид Bild опубликовал некий "секретный план" того, как Россия якобы готовится атаковать восточный фланг НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать такую опасность и вооружаться на этот случай вместе с союзниками по НАТО. По мнению лидера французского движения "Патриоты" Флориана Филиппо, война с Россией нужна немецким властям как отвлекающий маневр для предотвращения социальных волнений в самой Германии.Первого февраля все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия, которая ранее блокировала большинство подобных решений, все же согласилась на этот шаг. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, эти деньги пойдут не на оружие, а на поддержку украинской экономики.
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евросоюз, европа, россия, в мире, дмитрий песков
Евросоюз, Европа, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявления политиков в Европе о войне с Россией

Песков заявил, что ЕС лепит из России врага для оправдания расходов на Украину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Европейские страны накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, поскольку им нужно и дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. Фрагмент видео журналист выложил в Telegram-канале.
«

"Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов", — сказал Песков.

Он отметил, что 50 миллиардов евро, выделенные на макрофинансовую помощь Украине, с одной стороны — сумма для ЕС не очень серьезная, а с другой стороны — все же ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике европейских стран.
"Что такое Германия — это экономический мотор Евросоюза. И целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", — добавил Песков.
В середине января немецкий таблоид Bild опубликовал некий "секретный план" того, как Россия якобы готовится атаковать восточный фланг НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин должен осознать такую опасность и вооружаться на этот случай вместе с союзниками по НАТО. По мнению лидера французского движения "Патриоты" Флориана Филиппо, война с Россией нужна немецким властям как отвлекающий маневр для предотвращения социальных волнений в самой Германии.
Первого февраля все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия, которая ранее блокировала большинство подобных решений, все же согласилась на этот шаг. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, эти деньги пойдут не на оружие, а на поддержку украинской экономики.
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ЕвросоюзЕвропаРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
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