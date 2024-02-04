https://ria.ru/20240204/rekonstruktsii-1925304688.html

В Госдуме призвали привлекать школьников к историческим реконструкциям

В Госдуме призвали привлекать школьников к историческим реконструкциям - РИА Новости, 04.02.2024

В Госдуме призвали привлекать школьников к историческим реконструкциям

Председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) предложил привлекать школьников к участию в исторических реконструкциях, об этом... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T11:12

2024-02-04T11:12

2024-02-04T11:12

волгоградская область

брест

алексей диденко (политик)

госдума рф

россия

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) предложил привлекать школьников к участию в исторических реконструкциях, об этом он сообщил РИА Новости. В Волгоградской области 4 февраля проходит военно-историческая реконструкция Сталинградской битвы, приуроченная к годовщине этого события, ее организаторами выступили Российское военно-историческое общество, центр патриотического воспитания "Синергия" и администрация Волгоградской области. "Посещение масштабных реконструкций исторических сражений, организованных при участии федеральных, региональных или муниципальных органов власти должно войти в школьную программу. Ребят нужно привлекать не только в качестве зрителей, но и участников, подключать их как волонтеров к работе оргкомитетов таких мероприятий. Я сам посещал подобные события неоднократно - это фантастическое зрелище, которое погружает зрителей в историю страны", - сообщил Диденко. Также по его словам, опыт проведения реконструкций в Бресте, к которым подключаются российские и белорусские участники, объединяют народы. "Убежден, что больше всего на такие мероприятия необходимо приглашать именно молодежь. Совмещение зрелищности и исторического контекста - это отличный инструмент воспитания", - отметил Диденко.

https://ria.ru/20220822/kulikovo_pole-1810830630.html

https://ria.ru/20220530/kulikovo_pole-1790444322.html

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волгоградская область, брест, алексей диденко (политик), госдума рф, россия, общество