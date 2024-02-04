Рейтинг@Mail.ru
"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
04:03 04.02.2024 (обновлено: 10:28 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/rakety-1925282096.html
"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик
"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик - РИА Новости, 04.02.2024
"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик
Новые российские авиационные ракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T04:03
2024-02-04T10:28
новое оружие россии
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796703403_0:97:3078:1828_1920x0_80_0_0_80ce4546aa07f072ada6681d02a0490c.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новые российские авиационные ракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в компании-разработчике, холдинге "Высокоточные комплексы".&quot;Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения&quot;, — рассказали в холдинге.Там отметили, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО, артиллерийские системы."Что касается расширения возможностей или дополнительных опций, то процесс совершенствования идет непрерывно", — добавили разработчики.Ракету "Изделие-305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Ракета предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.Как сообщалось, в зоне СВО ракета применяется с борта ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52.
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925170191.html
https://ria.ru/20240127/vyshki-1923805614.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796703403_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_fbd71d4ecaf6983eaf9f9cdb59fe37ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, высокоточные комплексы, ростех, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Вооруженные силы РФ
"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик

Разработчик: авиаракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в рамках СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛегкая многоцелевая управляемая ракета 305Э
Легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новые российские авиационные ракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в компании-разработчике, холдинге "Высокоточные комплексы".
«

"Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения", — рассказали в холдинге.

Там отметили, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО, артиллерийские системы.
"Что касается расширения возможностей или дополнительных опций, то процесс совершенствования идет непрерывно", — добавили разработчики.
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером
3 февраля, 09:06
Ракету "Изделие-305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Ракета предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.
Как сообщалось, в зоне СВО ракета применяется с борта ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов
27 января, 08:17
 
Новое оружие РоссииБезопасностьВысокоточные комплексыРостехВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала