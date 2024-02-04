https://ria.ru/20240204/rakety-1925282096.html

"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик

"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик - РИА Новости, 04.02.2024

"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик

Новые российские авиационные ракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T04:03

2024-02-04T04:03

2024-02-04T10:28

новое оружие россии

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новые российские авиационные ракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в компании-разработчике, холдинге "Высокоточные комплексы"."Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения", — рассказали в холдинге.Там отметили, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО, артиллерийские системы."Что касается расширения возможностей или дополнительных опций, то процесс совершенствования идет непрерывно", — добавили разработчики.Ракету "Изделие-305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Ракета предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.Как сообщалось, в зоне СВО ракета применяется с борта ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52.

https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925170191.html

https://ria.ru/20240127/vyshki-1923805614.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, высокоточные комплексы, ростех, вооруженные силы рф