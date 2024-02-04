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"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик
"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик - РИА Новости, 04.02.2024
"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик
Новые российские авиационные ракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T04:03
2024-02-04T04:03
2024-02-04T10:28
новое оружие россии
безопасность
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новые российские авиационные ракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в компании-разработчике, холдинге "Высокоточные комплексы"."Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения", — рассказали в холдинге.Там отметили, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО, артиллерийские системы."Что касается расширения возможностей или дополнительных опций, то процесс совершенствования идет непрерывно", — добавили разработчики.Ракету "Изделие-305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Ракета предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.Как сообщалось, в зоне СВО ракета применяется с борта ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52.
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925170191.html
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Вооруженные силы РФ
"Изделие-305" показывает хорошую точность в зоне СВО, заявил разработчик
Разработчик: авиаракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в рамках СВО
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новые российские авиационные ракеты "Изделие-305" показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в компании-разработчике, холдинге "Высокоточные комплексы".
«
"Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения", — рассказали в холдинге.
Там отметили, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО, артиллерийские системы.
"Что касается расширения возможностей или дополнительных опций, то процесс совершенствования идет непрерывно", — добавили разработчики.
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Ракету "Изделие-305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Ракета предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.
Как сообщалось, в зоне СВО ракета применяется с борта ударных вертолетов Ми-28
и Ка-52
.
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