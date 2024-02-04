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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 04.02.2024
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22:43 04.02.2024 (обновлено: 22:58 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/pvo-1925374275.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 04.02.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T22:43
2024-02-04T22:58
россия
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России."Около 22:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.Накануне система противовоздушной обороны перехватила два дрона такого же типа над этим регионом. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, инцидент произошел над территорией Выгоничского района, никто не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213649.html
россия
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россия, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

МО РФ: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Около 22:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.
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Накануне система противовоздушной обороны перехватила два дрона такого же типа над этим регионом. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, инцидент произошел над территорией Выгоничского района, никто не пострадал.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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