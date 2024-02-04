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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 04.02.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T22:43
2024-02-04T22:43
2024-02-04T22:58
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брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России."Около 22:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.Накануне система противовоздушной обороны перехватила два дрона такого же типа над этим регионом. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, инцидент произошел над территорией Выгоничского района, никто не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213649.html
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россия, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью