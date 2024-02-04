https://ria.ru/20240204/putin-1925296529.html
Украинский дипломат сделал шокирующее заявление о Путине
Украинский дипломат сделал шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 04.02.2024
Украинский дипломат сделал шокирующее заявление о Путине
Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил в интервью NTV бывший украинский... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:41
2024-02-04T09:41
2024-02-04T13:35
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил в интервью NTV бывший украинский посол в Германии и нынешний в Бразилии Андрей Мельник. "Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии", — сказал он. По словам Мельника, мир должен подумать о том, как найти подход к российскому руководству. "На данный момент Путин считает себя более сильным, способным одержать верх. Стратегическая дипломатическая инициатива должна была бы попытаться бросить вызов Путину", — считает он. С 2015 по 2022 год Мельник был послом в Берлине. Он не раз оказывался в центре скандала из-за одиозных заявлений.
https://ria.ru/20240204/sholts-1925293947.html
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в мире, германия, олаф шольц, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц, Украина, Россия, Владимир Путин
Украинский дипломат сделал шокирующее заявление о Путине
Посол Украины Мельник призвал канцлера ФРГ Шольца пойти на переговоры с Путиным