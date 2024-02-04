https://ria.ru/20240204/puteshestviya-1925064043.html
Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале
Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале - РИА Новости, 04.02.2024
Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале
Определены самые бюджетные направления для отдыха в феврале, сообщают МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T01:18
2024-02-04T01:18
2024-02-04T01:18
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые бюджетные направления для отдыха в феврале, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты сервисов проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали десять самых востребованных направлений. В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований.Средняя цена проживания для путешественников составляет 5,8 тысячи рублей в сутки для двоих.Лидер списка – Калининград, где можно забронировать номер в гостинице или апартаменты в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки. Почти за такую же цену (4,4 тысячи рублей) предлагают номер в Екатеринбурге. Тройку бюджетных вариантов замыкают Тула и Самара, где средний ценник на размещение составляет 4,5 тысячи рублей в сутки на двоих.Ниже, чем в среднем по России, стоит ночь в гостинице в Санкт-Петербурге – 4, 7 тысячи, Ярославле – 4,8 тысячи, Адлере – 5,1 тысячи и Иркутске – 5,5 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20240120/murmansk-1921886493.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале
Эксперты: Калининград – самое бюджетное направление для путешествия в феврале