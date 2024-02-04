Рейтинг@Mail.ru
Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:18 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/puteshestviya-1925064043.html
Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале
Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале - РИА Новости, 04.02.2024
Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале
Определены самые бюджетные направления для отдыха в феврале, сообщают МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T01:18
2024-02-04T01:18
туризм
туризм
новости - туризм
россия
калининград
отдых в россии
екатеринбург
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148099/17/1480991741_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_f2869cdf88b5ee83a58eaccf5ffd873a.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые бюджетные направления для отдыха в феврале, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты сервисов проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали десять самых востребованных направлений. В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований.Средняя цена проживания для путешественников составляет 5,8 тысячи рублей в сутки для двоих.Лидер списка – Калининград, где можно забронировать номер в гостинице или апартаменты в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки. Почти за такую же цену (4,4 тысячи рублей) предлагают номер в Екатеринбурге. Тройку бюджетных вариантов замыкают Тула и Самара, где средний ценник на размещение составляет 4,5 тысячи рублей в сутки на двоих.Ниже, чем в среднем по России, стоит ночь в гостинице в Санкт-Петербурге – 4, 7 тысячи, Ярославле – 4,8 тысячи, Адлере – 5,1 тысячи и Иркутске – 5,5 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20240120/murmansk-1921886493.html
россия
калининград
екатеринбург
санкт-петербург
тула
самара
ярославль
иркутск
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148099/17/1480991741_288:0:2957:2002_1920x0_80_0_0_a2bd5f065886fadb283caeb400c324fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, калининград, отдых в россии, екатеринбург, санкт-петербург, тула, самара, ярославль, иркутск, адлер
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Калининград, отдых в России, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Тула, Самара, Ярославль, Иркутск, Адлер
Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале

Эксперты: Калининград – самое бюджетное направление для путешествия в феврале

© Fotolia / oleshkontiТуристическо-гостиничный комплекс "Рыбная деревня" на набережной реки Преголи в Калининграде
Туристическо-гостиничный комплекс Рыбная деревня на набережной реки Преголи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Fotolia / oleshkonti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые бюджетные направления для отдыха в феврале, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты сервисов проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали десять самых востребованных направлений. В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований.
Средняя цена проживания для путешественников составляет 5,8 тысячи рублей в сутки для двоих.
Лидер списка – Калининград, где можно забронировать номер в гостинице или апартаменты в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки. Почти за такую же цену (4,4 тысячи рублей) предлагают номер в Екатеринбурге. Тройку бюджетных вариантов замыкают Тула и Самара, где средний ценник на размещение составляет 4,5 тысячи рублей в сутки на двоих.
Ниже, чем в среднем по России, стоит ночь в гостинице в Санкт-Петербурге – 4, 7 тысячи, Ярославле – 4,8 тысячи, Адлере – 5,1 тысячи и Иркутске – 5,5 тысячи рублей в сутки.
Туристка с оленями в комплексе Самь-Сыйт - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Секреты Заполярья. Где искать оленей, китов и пальмы в Мурманской области
20 января, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияКалининградотдых в РоссииЕкатеринбургСанкт-ПетербургТулаСамараЯрославльИркутскАдлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала