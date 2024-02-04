https://ria.ru/20240204/puteshestviya-1925064043.html

Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале

Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале - РИА Новости, 04.02.2024

Названы самые бюджетные направления для отдыха в феврале

Определены самые бюджетные направления для отдыха в феврале, сообщают МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T01:18

2024-02-04T01:18

2024-02-04T01:18

туризм

туризм

новости - туризм

россия

калининград

отдых в россии

екатеринбург

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые бюджетные направления для отдыха в феврале, сообщают МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты сервисов проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали десять самых востребованных направлений. В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований.Средняя цена проживания для путешественников составляет 5,8 тысячи рублей в сутки для двоих.Лидер списка – Калининград, где можно забронировать номер в гостинице или апартаменты в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки. Почти за такую же цену (4,4 тысячи рублей) предлагают номер в Екатеринбурге. Тройку бюджетных вариантов замыкают Тула и Самара, где средний ценник на размещение составляет 4,5 тысячи рублей в сутки на двоих.Ниже, чем в среднем по России, стоит ночь в гостинице в Санкт-Петербурге – 4, 7 тысячи, Ярославле – 4,8 тысячи, Адлере – 5,1 тысячи и Иркутске – 5,5 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20240120/murmansk-1921886493.html

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самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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