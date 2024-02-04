https://ria.ru/20240204/prezident-1925284863.html

Президент Намибии умер после обнаружения рака

Президент Намибии умер после обнаружения рака - РИА Новости, 04.02.2024

Президент Намибии умер после обнаружения рака

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице, где проходил лечение после обнаружения у него раковых клеток, сообщил исполняющий обязанности главы государства... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T06:17

2024-02-04T06:17

2024-02-04T09:11

в мире

намибия

хаге гейнгоб

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице, где проходил лечение после обнаружения у него раковых клеток, сообщил исполняющий обязанности главы государства Нанголо Мбумба, заявление которого офис президента опубликовал в соцсети Х. "С величайшей скорбью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия, ушел из жизни сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00:04 в больнице Lady Pohamba, где он проходил лечение", — говорится в обращении. Мбумба добавил, что кабинет министров соберется немедленно, чтобы принять необходимые государственные меры.Две недели назад стало известно, что у 82-летнего Гейнгоба во время медосмотра обнаружили раковые клетки и ему предстоит курс лечения. При этом подчеркивалось, что он продолжит исполнять обязанности главы государства на фоне президентских и парламентских выборов, запланированных на конец года.

намибия

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в мире, намибия, хаге гейнгоб