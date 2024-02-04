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Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 700 "квадратов" - РИА Новости, 04.02.2024
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19:26 04.02.2024 (обновлено: 20:49 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/pozhar-1925355897.html
Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 700 "квадратов"
Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 700 "квадратов" - РИА Новости, 04.02.2024
Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 700 "квадратов"
Площадь пожара двухэтажного жилого дома в Усть-Илимске Иркутской области увеличилась до 700 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:26
2024-02-04T20:49
происшествия
иркутская область
усть-илимск
игорь кобзев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Площадь пожара двухэтажного жилого дома в Усть-Илимске Иркутской области увеличилась до 700 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажный жилой дом горит в Усть-Илимске на площади 250 квадратных метров. На месте работали 33 специалиста и 12 единиц техники. Уточнялось, что пожарные спасли двух человек и передали их врачам, еще 30 человек эвакуировались самостоятельно. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров. "В Иркутской области площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. В воскресенье губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жильцам многоквартирного дома, пострадавшим от пожара, будет предложено жилье в маневренном фонде Усть-Илимска.
иркутская область
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Пожар в жилом доме Иркутской области
Пожар в жилом доме Иркутской области
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происшествия, иркутская область, усть-илимск, игорь кобзев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Иркутская область, Усть-Илимск, Игорь Кобзев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 700 "квадратов"
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Площадь пожара двухэтажного жилого дома в Усть-Илимске Иркутской области увеличилась до 700 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
2024-02-04T19:26
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Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 700 "квадратов"

МЧС: площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 700 "квадратов"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Площадь пожара двухэтажного жилого дома в Усть-Илимске Иркутской области увеличилась до 700 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажный жилой дом горит в Усть-Илимске на площади 250 квадратных метров. На месте работали 33 специалиста и 12 единиц техники. Уточнялось, что пожарные спасли двух человек и передали их врачам, еще 30 человек эвакуировались самостоятельно. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров.
"В Иркутской области площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В воскресенье губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жильцам многоквартирного дома, пострадавшим от пожара, будет предложено жилье в маневренном фонде Усть-Илимска.
 
ПроисшествияИркутская областьУсть-ИлимскИгорь КобзевРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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