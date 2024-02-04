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Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи
Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи - РИА Новости, 04.02.2024
Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи
Электронная цифровая подпись помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием, рассказал в беседе с... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T02:15
2024-02-04T02:15
2024-02-04T02:15
общество
россия
кирилл данилов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
недвижимость
мошенничество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Электронная цифровая подпись помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может стать опасным орудием, рассказал в беседе с агентством "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.Электронная подпись приравнивается к собственноручной. В виде файла она находится на носителе, например, флешке. Если носитель, на котором записана ЭЦП, не защищен, доступ к ней могут получить третьи лица. Они смогут без ведома владельца подписи заключать договоры купли-продажи, дарения.“Также с помощью ЭЦП можно подать документы для регистрации перехода права собственности”, — предупредил адвокат.Поэтому важно хранить носитель подписи в надежном месте, следить, чтобы он не попал в чужие руки, беречь пароли. Лучше установить самозапрет на любые действия с квартирой без личного присутствия. Сделать это можно, подав заявление в Росреестр, или через МФЦ и Госуслуги, советует Данилов.
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общество, россия, кирилл данилов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), недвижимость, мошенничество
Общество, Россия, Кирилл Данилов, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Недвижимость, Мошенничество
Стало известно, как можно потерять жилье из-за цифровой подписи
Финансист Данилов: цифровая подпись в руках мошенников может лишить жилья