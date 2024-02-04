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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на херсонском направлении до 30 солдат, одну артустановку, орудие и три автомобиля, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:36
2024-02-04T13:36
2024-02-04T13:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на херсонском направлении до 30 солдат, одну артустановку, орудие и три автомобиля, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На херсонском направлении активными действиями подразделений российских войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20", - говорится в сообщении.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 военных на Херсонском направлении