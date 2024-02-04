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"Хочешь потерь?" В США набросились на Буданова из-за операции против России
"Хочешь потерь?" В США набросились на Буданова из-за операции против России - РИА Новости, 04.02.2024
"Хочешь потерь?" В США набросились на Буданова из-за операции против России
Читатели американского портала Breitbart раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о намеченном на весну наступлении ВСУ. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T06:26
2024-02-04T06:26
2024-02-04T11:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о намеченном на весну наступлении ВСУ."В прошлом году украинцы <...> просто получили по заднице. Теперь они собираются рекламировать весеннее наступление этого года. <...> Какие великие военные умы работают на Украине!" — сыронизировал Carlos."Вы на Украине хотите потерять еще больше своих территорий? Это как игрок-наркоман за столом для блэкджека. <...> Он потерял все, что у него было, и умоляет казино дать ему еще поиграть в кредит", — с негодованием заметил Hotep — Cat Ruler of Egypt."Кто остался у Украины? Она потеряла всех своих самых опытных солдат, которые или убиты, или серьезно ранены, потеряв конечности", — напомнил Буданову Magna Carta."Киевский режим расколот. Это некомпетентное и неэффективное правительство не знает, что будет завтра, не говоря уже о весне", — отметил unhappyscientist."Украина проиграла. Перестаньте тратить на нее безумные деньги и заставьте Киев сесть за стол переговоров с русскими", — обратился Jetorix к западным спонсорам киевского режима.Как заявил Буданов эфире украинского ТВ, российская армия "полностью выдохнется" к весне. Тогда, по его мнению, ВСУ смогут перехватить инициативу и начать собственное наступление.На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240204/opasnost-1925282921.html
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в мире, украина, россия, сша, кирилл буданов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Читатели американского портала Breitbart
раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о намеченном на весну наступлении ВСУ.
«
"В прошлом году украинцы <...> просто получили по заднице. Теперь они собираются рекламировать весеннее наступление этого года. <...> Какие великие военные умы работают на Украине!" — сыронизировал Carlos.
"Вы на Украине хотите потерять еще больше своих территорий? Это как игрок-наркоман за столом для блэкджека. <...> Он потерял все, что у него было, и умоляет казино дать ему еще поиграть в кредит", — с негодованием заметил Hotep — Cat Ruler of Egypt.
"Кто остался у Украины? Она потеряла всех своих самых опытных солдат, которые или убиты, или серьезно ранены, потеряв конечности", — напомнил Буданову Magna Carta.
"Киевский режим расколот. Это некомпетентное и неэффективное правительство не знает, что будет завтра, не говоря уже о весне", — отметил unhappyscientist.
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве
«
"Украина проиграла. Перестаньте тратить на нее безумные деньги и заставьте Киев сесть за стол переговоров с русскими", — обратился Jetorix к западным спонсорам киевского режима.
Как заявил Буданов эфире украинского ТВ, российская армия "полностью выдохнется" к весне. Тогда, по его мнению, ВСУ смогут перехватить инициативу и начать собственное наступление.
На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> Угрозы Буданова вызвали шок в Германии