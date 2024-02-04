https://ria.ru/20240204/poteri-1925285183.html

"Хочешь потерь?" В США набросились на Буданова из-за операции против России

"Хочешь потерь?" В США набросились на Буданова из-за операции против России - РИА Новости, 04.02.2024

"Хочешь потерь?" В США набросились на Буданова из-за операции против России

Читатели американского портала Breitbart раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о намеченном на весну наступлении ВСУ. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T06:26

2024-02-04T06:26

2024-02-04T11:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart раскритиковали заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о намеченном на весну наступлении ВСУ."В прошлом году украинцы <...> просто получили по заднице. Теперь они собираются рекламировать весеннее наступление этого года. <...> Какие великие военные умы работают на Украине!" — сыронизировал Carlos."Вы на Украине хотите потерять еще больше своих территорий? Это как игрок-наркоман за столом для блэкджека. <...> Он потерял все, что у него было, и умоляет казино дать ему еще поиграть в кредит", — с негодованием заметил Hotep — Cat Ruler of Egypt."Кто остался у Украины? Она потеряла всех своих самых опытных солдат, которые или убиты, или серьезно ранены, потеряв конечности", — напомнил Буданову Magna Carta."Киевский режим расколот. Это некомпетентное и неэффективное правительство не знает, что будет завтра, не говоря уже о весне", — отметил unhappyscientist."Украина проиграла. Перестаньте тратить на нее безумные деньги и заставьте Киев сесть за стол переговоров с русскими", — обратился Jetorix к западным спонсорам киевского режима.Как заявил Буданов эфире украинского ТВ, российская армия "полностью выдохнется" к весне. Тогда, по его мнению, ВСУ смогут перехватить инициативу и начать собственное наступление.На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240204/opasnost-1925282921.html

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в мире, украина, россия, сша, кирилл буданов, вооруженные силы украины