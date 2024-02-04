https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925362618.html
Следственные действия против Пономарева* продолжатся, заявила ФСБ
Следственные действия против Пономарева* продолжатся, заявила ФСБ - РИА Новости, 04.02.2024
Следственные действия против Пономарева* продолжатся, заявила ФСБ
Следственные действия против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом) и его подельников в РФ продолжаются, пособники киевского режима... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T20:26
2024-02-04T20:26
2024-02-04T20:26
россия
украина
илья пономарев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственные действия против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом) и его подельников в РФ продолжаются, пособники киевского режима будут привлечены к самой строгой ответственности, заявила ФСБ.Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Пономарев* состоит в признанном в РФ террористическим "Легионе Свобода России"**, сообщила ФСБ."В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарева* и его пособников на территории Российской Федерации. Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, пособники киевского режима будут привлечены к самой строгой ответственности", - говорится в сообщении на сайте ФСБ. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) с начала российской специальной военной операции публично высказывался о поддержке признанных в РФ террористическими организациями украинских вооруженных формирований "Русский добровольческий корпус"** и "Легион Свобода России"**, призывал граждан России к госизмене и насильственному свержению действующей российской власти, заявила ФСБ. "С начала специальной военной операции Пономарев* публично высказывался о поддержке созданных на территории Украины вооруженных формирований "Русский добровольческий корпус"** и "Легион Свобода России"**, непосредственно противостоящих военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительным органам Российской Федерации, проводящим на территории Украины специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, призывал граждан Российской Федерации совершить государственную измену, а именно вступить в состав сил (войск) Украины и противостоять Вооруженным Силам Российской Федерации, а также призывал к действиям, направленным на насильственный захват власти через свержение действующей власти во главе с президентом Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ФСБ. Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Пономарев* состоит в "Легионе Свобода России"**, сообщила ФСБ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
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россия, украина, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, безопасность
Россия, Украина, Илья Пономарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Безопасность
Следственные действия против Пономарева* продолжатся, заявила ФСБ
ФСБ: следственные действия против Пономарева и его пособников продолжатся
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственные действия против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом) и его подельников в РФ продолжаются, пособники киевского режима будут привлечены к самой строгой ответственности, заявила ФСБ.
Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Пономарев* состоит в признанном в РФ террористическим "Легионе Свобода России"**, сообщила ФСБ.
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"В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарева* и его пособников на территории Российской Федерации. Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, пособники киевского режима будут привлечены к самой строгой ответственности", - говорится в сообщении на сайте ФСБ. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) с начала российской специальной военной операции публично высказывался о поддержке признанных в РФ террористическими организациями украинских вооруженных формирований "Русский добровольческий корпус"** и "Легион Свобода России"**, призывал граждан России к госизмене и насильственному свержению действующей российской власти, заявила ФСБ.
"С начала специальной военной операции Пономарев* публично высказывался о поддержке созданных на территории Украины
вооруженных формирований "Русский добровольческий корпус"** и "Легион Свобода России"**, непосредственно противостоящих военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительным органам Российской Федерации, проводящим на территории Украины специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, призывал граждан Российской Федерации совершить государственную измену, а именно вступить в состав сил (войск) Украины и противостоять Вооруженным Силам Российской Федерации, а также призывал к действиям, направленным на насильственный захват власти через свержение действующей власти во главе с президентом Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.
Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Пономарев* состоит в "Легионе Свобода России"**, сообщила ФСБ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенные в России террористические организации
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