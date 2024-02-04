Рейтинг@Mail.ru
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола - РИА Новости, 04.02.2024
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
С самого начала СВО коллективный Запад запустил на полную мощность давно стоявшую под парами гигантскую машину дезинформации и пропаганды, главная цель которой... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T08:00
2024-02-04T08:00
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
украина
киев
владимир путин
джо байден
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_1187:987:3072:2047_1920x0_80_0_0_4c26e9e5c449a6fb1f7078ce027ba87c.jpg
С самого начала СВО коллективный Запад запустил на полную мощность давно стоявшую под парами гигантскую машину дезинформации и пропаганды, главная цель которой — убедить мировую аудиторию в том, что Россия — это главный источник зла, который угрожает всему миру.Для этого были не только сняты все ограничения по масштабу лжи, но и был дан зеленый свет на изобретение все более изощренных форм, каналов и инструментов по фабрикации диких обвинений против нашей страны.Даже микроскопические доли правды, проскакивающие в западных СМИ, служат лишь для создания у аудитории ощущения их непредвзятости и профессионализма, хотя в итоге главный вывод всегда один: во всем и всегда виновата Россия, а русские — преступники и убийцы, которых должно "настигнуть международное правосудие".Вчера в издании The Guardian была опубликована объемная статья, в которой рассказывается о "коллаборантах" — гражданах Украины, которых власти бросили в тюрьмы за то, что они не приняли неприкрыто нацистскую идеологию Киева.В статье нехотя признается факт пыток в украинских тюрьмах. Например, приводится фото одного из арестованных, которому насильно на лбу выкололи наколку "Орк". Одна из заключенных Часова Яра была брошена в тюрьму на 15 лет вместе со своей двухлетней дочерью и с ужасом ждет, что по достижении трехлетнего возраста дочку заберут. Учителя из Славянска бросили в тюрьму просто за то, что он пытался убежать к друзьям в Крым. Огромные сроки получили люди, арестованные за участие в организации референдума в Херсоне. Один из узников, 57-летний житель Артемовска Юрий Цыбульский, прямо сказал журналистам: "Мои родители вырастили меня, чтобы бороться с фашизмом, — а здесь и есть фашизм". Также в статье отмечается, что СБУ возбудила более 8100 уголовных производств, связанных с "сотрудничеством и пособничеством" в пользу России.Однако — вместо того, чтобы открыть аудитории глаза на зверства киевского режима, — авторы статьи, выполняя заказ очередного западного центра психологических операций, по сути, обращаются к потенциальным "коллаборантам": любые ваши действия и даже мысли против властей Украины будут жестоко наказаны, а Россия не поможет.Подобного же рода циничное двуличие характерно абсолютно для всех западных СМИ и условно международных организаций, которые по документам должны блюсти соблюдение законности и прав человека, а по факту превратились в дополнительные офисы спецслужб НАТО, ЕС и Украины.Например, в апреле 2022 года "гуманитарная" международная организация ОБСЕ опубликовала 110-страничный доклад, который можно было не читать, так как в каждом абзаце содержался вывод, что "Россия совершает на Украине ужасающие военные преступления". Мелким шрифтом в конце доклада было отмечено, что "эксперты ОБСЕ на Украине не были, но исследовали множество свидетельств из открытых источников (читай: украинских СМИ). Но кого это волнует, если вывод сделан такой, какой нужно?Гордая своей бесконечной непредвзятостью организация Human Rights Watch также опубликовала доклад, согласно которому "русские войска совершали "невообразимые" военные преступления, включая изнасилования и убийства, против мирных украинских жителей в Черниговской, Харьковской и Киевской областях". Но количество белых ниток в докладе настолько зашкалило, что эксперт по международному праву Дэвид Шеффер, изучив доклад, написал, что "в суде все это будет доказать практически невозможно".Однако западная машина пропаганды не собирается буксовать из-за таких мелочей. Главная задача: делать так, чтобы с первых полос не сходили ужасающие новости о зверствах и преступлениях России.Как признался в своих соцсетях один из приближенных к киевской администрации активистов, "чем меньше мирных жителей Украины погибнет от рук россиян, тем меньше о нас будут писать иностранные СМИ, тем меньше граждан других стран будут знать, тем меньше будет доступно помощи".И западные покровители Киева из кожи вон лезут, чтобы "зверства русских" были постоянно на слуху: например, в мае 2022 года ЕС, США и Великобритания создали специальный орган, Atrocity Crimes Advisory Group (ACA), целиком и полностью заточенный на фабрикацию обвинений России в военных преступлениях. Его цель не скрывается: "поддерживать подразделения Генеральной прокуратуры Украины по военным преступлениям России", то есть обвиняемый известен сразу.В октябре 2023 года на заседании СБ ООН представитель Великобритании заявил, что "Россия совершила на Украине более 100 000 военных преступлений", после чего Джо Байден объявил, что "Россия производит на Украине геноцид". Правда, после этого он пробормотал: "Решать, так это или нет, все же должны юристы, но мне кажется, что это геноцид".Что касается России и всех разумных людей в мире, то не может быть споров о том, на чьей стороне правда и кто является преступником.Президент России Владимир Путин на форуме "Все для Победы!" в Туле сказал: "Мне больно об этом говорить, но все-таки я скажу: когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. &lt;…&gt; Так поступать могут только неонацисты. Вот с кем мы имеем дело". По словам главы государства, наши бойцы ведут священную и справедливую битву с новым изданием неонацизма: они сражаются за Россию, за правду, за свободу и за будущее нашей страны.Однако, наверное, точнее всех сказал о сути "горячей" и информационной войны Запада против России руками Украины Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "То, что сегодня совершает Россия, — это судьбоносная, я бы сказал, метафизическая борьба. Мы должны помнить, что нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. &lt;…&gt; Россия нашла в себе силы противостоять злу, а значит, наши святые предшественники не оставляют землю Русскую своими молитвами".Даже самые убежденные атеисты сейчас не могут отрицать, что против России ополчилось все мировое зло, являющее себя тысячью обличий и воплощений, и линия фронта проходит сейчас не только по заснеженным полям, но и по нашим сердцам.Эта битва будет долгой, тяжелой и кровавой, и мы должны быть к этому готовы, зная одно: с нами правда, с нами Бог, а значит — мы победим.
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925051976.html
https://ria.ru/20240128/initsiativa-1923950305.html
https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html
https://ria.ru/20230913/rossiya-1896022778.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_858:386:3072:2047_1920x0_80_0_0_823ead5fe49da10667be25f3726efe0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, украина, киев, владимир путин, джо байден, евросоюз, обсе, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, Евросоюз, ОБСЕ, Служба безопасности Украины

Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
С самого начала СВО коллективный Запад запустил на полную мощность давно стоявшую под парами гигантскую машину дезинформации и пропаганды, главная цель которой — убедить мировую аудиторию в том, что Россия — это главный источник зла, который угрожает всему миру.
Для этого были не только сняты все ограничения по масштабу лжи, но и был дан зеленый свет на изобретение все более изощренных форм, каналов и инструментов по фабрикации диких обвинений против нашей страны.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
"Они такого не ждали". Россия развернула ООН против США
3 февраля, 08:00
Даже микроскопические доли правды, проскакивающие в западных СМИ, служат лишь для создания у аудитории ощущения их непредвзятости и профессионализма, хотя в итоге главный вывод всегда один: во всем и всегда виновата Россия, а русские — преступники и убийцы, которых должно "настигнуть международное правосудие".
Вчера в издании The Guardian была опубликована объемная статья, в которой рассказывается о "коллаборантах" — гражданах Украины, которых власти бросили в тюрьмы за то, что они не приняли неприкрыто нацистскую идеологию Киева.
В статье нехотя признается факт пыток в украинских тюрьмах. Например, приводится фото одного из арестованных, которому насильно на лбу выкололи наколку "Орк". Одна из заключенных Часова Яра была брошена в тюрьму на 15 лет вместе со своей двухлетней дочерью и с ужасом ждет, что по достижении трехлетнего возраста дочку заберут. Учителя из Славянска бросили в тюрьму просто за то, что он пытался убежать к друзьям в Крым. Огромные сроки получили люди, арестованные за участие в организации референдума в Херсоне. Один из узников, 57-летний житель Артемовска Юрий Цыбульский, прямо сказал журналистам: "Мои родители вырастили меня, чтобы бороться с фашизмом, — а здесь и есть фашизм". Также в статье отмечается, что СБУ возбудила более 8100 уголовных производств, связанных с "сотрудничеством и пособничеством" в пользу России.
Однако — вместо того, чтобы открыть аудитории глаза на зверства киевского режима, — авторы статьи, выполняя заказ очередного западного центра психологических операций, по сути, обращаются к потенциальным "коллаборантам": любые ваши действия и даже мысли против властей Украины будут жестоко наказаны, а Россия не поможет.
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
"В руках русских": в Германии признали неудобную правду о ходе спецоперации
28 января, 11:19
Подобного же рода циничное двуличие характерно абсолютно для всех западных СМИ и условно международных организаций, которые по документам должны блюсти соблюдение законности и прав человека, а по факту превратились в дополнительные офисы спецслужб НАТО, ЕС и Украины.
Например, в апреле 2022 года "гуманитарная" международная организация ОБСЕ опубликовала 110-страничный доклад, который можно было не читать, так как в каждом абзаце содержался вывод, что "Россия совершает на Украине ужасающие военные преступления". Мелким шрифтом в конце доклада было отмечено, что "эксперты ОБСЕ на Украине не были, но исследовали множество свидетельств из открытых источников (читай: украинских СМИ). Но кого это волнует, если вывод сделан такой, какой нужно?
Гордая своей бесконечной непредвзятостью организация Human Rights Watch также опубликовала доклад, согласно которому "русские войска совершали "невообразимые" военные преступления, включая изнасилования и убийства, против мирных украинских жителей в Черниговской, Харьковской и Киевской областях". Но количество белых ниток в докладе настолько зашкалило, что эксперт по международному праву Дэвид Шеффер, изучив доклад, написал, что "в суде все это будет доказать практически невозможно".
Однако западная машина пропаганды не собирается буксовать из-за таких мелочей. Главная задача: делать так, чтобы с первых полос не сходили ужасающие новости о зверствах и преступлениях России.
Как признался в своих соцсетях один из приближенных к киевской администрации активистов, "чем меньше мирных жителей Украины погибнет от рук россиян, тем меньше о нас будут писать иностранные СМИ, тем меньше граждан других стран будут знать, тем меньше будет доступно помощи".
Строительство новых домов специалистами ППК Единый заказчик в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе
30 января, 14:30
И западные покровители Киева из кожи вон лезут, чтобы "зверства русских" были постоянно на слуху: например, в мае 2022 года ЕС, США и Великобритания создали специальный орган, Atrocity Crimes Advisory Group (ACA), целиком и полностью заточенный на фабрикацию обвинений России в военных преступлениях. Его цель не скрывается: "поддерживать подразделения Генеральной прокуратуры Украины по военным преступлениям России", то есть обвиняемый известен сразу.
В октябре 2023 года на заседании СБ ООН представитель Великобритании заявил, что "Россия совершила на Украине более 100 000 военных преступлений", после чего Джо Байден объявил, что "Россия производит на Украине геноцид". Правда, после этого он пробормотал: "Решать, так это или нет, все же должны юристы, но мне кажется, что это геноцид".
Что касается России и всех разумных людей в мире, то не может быть споров о том, на чьей стороне правда и кто является преступником.
Президент России Владимир Путин на форуме "Все для Победы!" в Туле сказал: "Мне больно об этом говорить, но все-таки я скажу: когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. <…> Так поступать могут только неонацисты. Вот с кем мы имеем дело". По словам главы государства, наши бойцы ведут священную и справедливую битву с новым изданием неонацизма: они сражаются за Россию, за правду, за свободу и за будущее нашей страны.
Однако, наверное, точнее всех сказал о сути "горячей" и информационной войны Запада против России руками Украины Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "То, что сегодня совершает Россия, — это судьбоносная, я бы сказал, метафизическая борьба. Мы должны помнить, что нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. <…> Россия нашла в себе силы противостоять злу, а значит, наши святые предшественники не оставляют землю Русскую своими молитвами".
Даже самые убежденные атеисты сейчас не могут отрицать, что против России ополчилось все мировое зло, являющее себя тысячью обличий и воплощений, и линия фронта проходит сейчас не только по заснеженным полям, но и по нашим сердцам.
Эта битва будет долгой, тяжелой и кровавой, и мы должны быть к этому готовы, зная одно: с нами правда, с нами Бог, а значит — мы победим.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Американский военкор озвучил шокирующую для Запада правду из Донецка
13 сентября 2023, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДжо БайденЕвросоюзОБСЕСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала