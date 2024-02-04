https://ria.ru/20240204/polsha-1925337004.html

Для польских пилотов ввели предупреждение о возможных военных действиях

Для польских пилотов ввели предупреждение о возможных военных действиях - РИА Новости, 04.02.2024

Для польских пилотов ввели предупреждение о возможных военных действиях

В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов из-за возможных военных действий, сообщило Польское агентство аэронавигации (PANSA). РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:25

2024-02-04T16:25

2024-02-04T19:37

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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов из-за возможных военных действий, сообщило Польское агентство аэронавигации (PANSA)."По просьбе военной стороны агентство публикует Notam N604/2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC", — говорится в заявлении.На опубликованной карте видно, что это касается восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной. Глубина зоны, где действует предупреждение, достигает нескольких сотен километров и затрагивает, в частности, Варшаву. Как пояснили в ведомстве, эта мера связана с тем, что на указанной территории "могут быть незапланированные военные действия, связанные с обеспечением безопасности государства".В конце января Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и техники. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявил, что это необходимо для того, чтобы заблаговременно подготовить театр потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.Кроме того, чуть ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал альянс не исключать ни одного возможного сценария в отношении России из-за усиления ее наступления на Украине.В свою очередь, обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович писал, что республика многократно наращивает производство вооружения из страха эскалации конфликта в соседней стране. По его данным, недавно модернизированные предприятия собираются увеличить производственные объемы, поскольку их мощности перестали соответствовать требованиям. Так, глава завода "Сталева Воля" Ян Шведо отметил, что правительство дало два года на удвоение выпуска продукции, хотя только недавно в него вложили несколько десятков миллионов злотых для поднятия производственных мощностей.

https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html

https://ria.ru/20240129/polsha-1924155418.html

https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, белоруссия, нато, украина