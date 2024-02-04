https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html

Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов

Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 04.02.2024

Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов

Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель, заявил РИА Новости председатель Координационного РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:09

2024-02-04T13:09

2024-02-04T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Польша готовится к разделу Украины, выискивая исторические параллели и обоснования для захвата западных земель, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов. Так он прокомментировал высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым исторически принадлежал России и что он не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль. "Подобные заявления Дуды говорят только об одном: Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или, как в Польше их называют, Восточных Кресов. Поэтому мы видим информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель", — сказал Рогов. По его словам, польские власти делают заявление по Крыму неспроста, они преследуют корыстные интересы. "Они тестируют общественное мнение, выискивают исторические параллели и готовят обоснование для захвата западных земель, чтобы затем сравнить это с возращением Крыма в состав России", — подчеркнул Рогов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html

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в мире, россия, украина, польша, владимир рогов