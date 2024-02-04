https://ria.ru/20240204/pogoda-1925300366.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 04.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Низкое давление, снег, порывистый ветер и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:18

2024-02-04T10:18

2024-02-04T10:18

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Низкое давление, снег, порывистый ветер и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором североатлантического циклона, насыщенного густыми облаками, влажными снегопадами и сырым воздухом с температурным фоном на 5 градусов выше климатической нормы. То есть облачно, временами мокрый снег, снег. Температура воздуха в столице ноль - плюс 2, по области - минус 2 - плюс 3. Вечером - слабый минус, соответственно на дорогах гололедица", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, ветер ожидается западной четверти 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 725 миллиметров ртутного столба, что является аномальным значением, как минимум на 20-22 единицы ниже положенного, это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода