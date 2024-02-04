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Песков сравнил Нуланд с Клинтон, смеявшейся над гибелью Каддафи
Песков сравнил Нуланд с Клинтон, смеявшейся над гибелью Каддафи - РИА Новости, 04.02.2024
Песков сравнил Нуланд с Клинтон, смеявшейся над гибелью Каддафи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину прокомментировал... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:15
2024-02-04T13:15
2024-02-04T13:44
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о "милых сюрпризах на поле боя". Фрагмент интервью Зарубин выложил в Telegram-канале.Песков обратил внимание на то, что замгоссекретаря укладывает слова "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд."Это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи? Видимо, там, за океаном, так принято, у нас все по-другому", — сказал пресс-секретарь.Нуланд прибыла в Киев 31 января. Среди прочего она пообещала российскому лидеру Владимиру Путину "милые сюрпризы на поле боя". Речь шла о том, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину.По словам Пескова, это говорит о том, что США сохраняют и повышают степень своей прямой вовлеченности в украинский конфликт и провоцируют киевский режим на продолжение войны. Но это никак не может повлиять на ход специальной военной операции, все цели которой будут достигнуты, подчеркнул он.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, дмитрий песков, виктория нуланд, хиллари клинтон, россия, сша, украина
В мире, Дмитрий Песков, Виктория Нуланд, Хиллари Клинтон, Россия, США, Украина
Песков сравнил Нуланд с Клинтон, смеявшейся над гибелью Каддафи
Песков сравнил Нуланд, заявившую о милых сюрпризах на фронте, с Хиллари Клинтон
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о "милых сюрпризах на поле боя". Фрагмент интервью Зарубин выложил в Telegram-канале
.
Песков обратил внимание на то, что замгоссекретаря укладывает слова "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд.
"Это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи? Видимо, там, за океаном, так принято, у нас все по-другому", — сказал пресс-секретарь.
Нуланд прибыла в Киев 31 января. Среди прочего она пообещала российскому лидеру Владимиру Путину "милые сюрпризы на поле боя". Речь шла о том, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину.
По словам Пескова, это говорит о том, что США сохраняют и повышают степень своей прямой вовлеченности в украинский конфликт и провоцируют киевский режим на продолжение войны. Но это никак не может повлиять на ход специальной военной операции, все цели которой будут достигнуты, подчеркнул он.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд