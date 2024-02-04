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В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам - РИА Новости, 04.02.2024
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12:52 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/perevozki-1925311775.html
В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам
В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам - РИА Новости, 04.02.2024
В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам
Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:52
2024-02-04T12:52
экономика
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
правительство рф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "С 1 сентября 2024 года этот процесс будет занимать не 20, а 5 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. Также сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска. В зависимости от требований к перевозчикам тех или иных грузов в Ространснадзор нужно будет направить от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. "Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли", - отметили в кабмине.
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экономика, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Правительство РФ
В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам

В России с 1 сентября упростят процедуру допуска к международным автоперевозкам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВодитель в кабине грузовика
Водитель в кабине грузовика - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Водитель в кабине грузовика. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
«
"С 1 сентября 2024 года этот процесс будет занимать не 20, а 5 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.
Также сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска. В зависимости от требований к перевозчикам тех или иных грузов в Ространснадзор нужно будет направить от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
"Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли", - отметили в кабмине.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Правительство РФ
 
 
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