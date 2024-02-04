https://ria.ru/20240204/perevozki-1925311775.html
В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам
В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам - РИА Новости, 04.02.2024
В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам
Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:52
2024-02-04T12:52
2024-02-04T12:52
экономика
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/03/1529680306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ffbf844ee20ad76b09130ba7f7455.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "С 1 сентября 2024 года этот процесс будет занимать не 20, а 5 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. Также сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска. В зависимости от требований к перевозчикам тех или иных грузов в Ространснадзор нужно будет направить от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. "Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли", - отметили в кабмине.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/03/1529680306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a58ff27a9a135863f17a8e1daed29d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Правительство РФ
В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам
В России с 1 сентября упростят процедуру допуска к международным автоперевозкам