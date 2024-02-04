https://ria.ru/20240204/perevozki-1925311775.html

В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам

В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам - РИА Новости, 04.02.2024

В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам

Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:52

2024-02-04T12:52

2024-02-04T12:52

экономика

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

правительство рф

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "С 1 сентября 2024 года этот процесс будет занимать не 20, а 5 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. Также сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска. В зависимости от требований к перевозчикам тех или иных грузов в Ространснадзор нужно будет направить от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. "Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), правительство рф