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Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ

Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2024

Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ

Сооснователь игрового гиганта Playrix Игорь Бухман приобрел в Лондоне особняк стоимостью 30,6 миллиона долларов, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T01:07

2024-02-04T01:07

2024-02-04T08:19

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сооснователь игрового гиганта Playrix Игорь Бухман приобрел в Лондоне особняк стоимостью 30,6 миллиона долларов, передает агентство Bloomberg."Миллиардер потратил около 25 миллионов фунтов (30,6 миллиона долларов) на дом в Кенсингтоне (элитный район Лондона. — Прим. ред.) прошлым летом", — сообщили журналисты со ссылкой на анонимные источники.По данным агентства, в 2019 году Игорь Бухман уже приобрел дом по соседству с новой собственностью. Сооснователь Playrix планирует отремонтировать оба особняка.Братья Игорь и Дмитрий Бухманы основали игровую компанию Playrix в Вологде в 2004 году. К 2022 году Playrix превратилась в одного из крупнейших в мире разработчиков игр для мобильных устройств. В октябре 2022 года студия объявила о закрытии своих офисов в Роcсии.

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в мире, коммерческая недвижимость, лондон, вологда