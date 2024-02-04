Рейтинг@Mail.ru
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 04.02.2024 (обновлено: 08:19 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/osobnyak-1925275620.html
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2024
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ
Сооснователь игрового гиганта Playrix Игорь Бухман приобрел в Лондоне особняк стоимостью 30,6 миллиона долларов, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T01:07
2024-02-04T08:19
в мире
коммерческая недвижимость
лондон
вологда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сооснователь игрового гиганта Playrix Игорь Бухман приобрел в Лондоне особняк стоимостью 30,6 миллиона долларов, передает агентство Bloomberg."Миллиардер потратил около 25 миллионов фунтов (30,6 миллиона долларов) на дом в Кенсингтоне (элитный район Лондона. — Прим. ред.) прошлым летом", — сообщили журналисты со ссылкой на анонимные источники.По данным агентства, в 2019 году Игорь Бухман уже приобрел дом по соседству с новой собственностью. Сооснователь Playrix планирует отремонтировать оба особняка.Братья Игорь и Дмитрий Бухманы основали игровую компанию Playrix в Вологде в 2004 году. К 2022 году Playrix превратилась в одного из крупнейших в мире разработчиков игр для мобильных устройств. В октябре 2022 года студия объявила о закрытии своих офисов в Роcсии.
https://ria.ru/20230421/milliarder-1866782237.html
лондон
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, коммерческая недвижимость, лондон, вологда
В мире, Коммерческая недвижимость, Лондон, Вологда
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ

Bloomberg: российский миллиардер Бухман приобрел элитный особняк в Лондоне

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сооснователь игрового гиганта Playrix Игорь Бухман приобрел в Лондоне особняк стоимостью 30,6 миллиона долларов, передает агентство Bloomberg.
«
"Миллиардер потратил около 25 миллионов фунтов (30,6 миллиона долларов) на дом в Кенсингтоне (элитный район Лондона. — Прим. ред.) прошлым летом", — сообщили журналисты со ссылкой на анонимные источники.
По данным агентства, в 2019 году Игорь Бухман уже приобрел дом по соседству с новой собственностью. Сооснователь Playrix планирует отремонтировать оба особняка.
Братья Игорь и Дмитрий Бухманы основали игровую компанию Playrix в Вологде в 2004 году. К 2022 году Playrix превратилась в одного из крупнейших в мире разработчиков игр для мобильных устройств. В октябре 2022 года студия объявила о закрытии своих офисов в Роcсии.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России
21 апреля 2023, 04:41
 
В миреКоммерческая недвижимостьЛондонВологда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала