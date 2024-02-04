https://ria.ru/20240204/osobnyak-1925275620.html
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2024
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ
Сооснователь игрового гиганта Playrix Игорь Бухман приобрел в Лондоне особняк стоимостью 30,6 миллиона долларов, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T01:07
2024-02-04T01:07
2024-02-04T08:19
в мире
коммерческая недвижимость
лондон
вологда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сооснователь игрового гиганта Playrix Игорь Бухман приобрел в Лондоне особняк стоимостью 30,6 миллиона долларов, передает агентство Bloomberg."Миллиардер потратил около 25 миллионов фунтов (30,6 миллиона долларов) на дом в Кенсингтоне (элитный район Лондона. — Прим. ред.) прошлым летом", — сообщили журналисты со ссылкой на анонимные источники.По данным агентства, в 2019 году Игорь Бухман уже приобрел дом по соседству с новой собственностью. Сооснователь Playrix планирует отремонтировать оба особняка.Братья Игорь и Дмитрий Бухманы основали игровую компанию Playrix в Вологде в 2004 году. К 2022 году Playrix превратилась в одного из крупнейших в мире разработчиков игр для мобильных устройств. В октябре 2022 года студия объявила о закрытии своих офисов в Роcсии.
https://ria.ru/20230421/milliarder-1866782237.html
лондон
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коммерческая недвижимость, лондон, вологда
В мире, Коммерческая недвижимость, Лондон, Вологда
Миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне, пишут СМИ
Bloomberg: российский миллиардер Бухман приобрел элитный особняк в Лондоне