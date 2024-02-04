https://ria.ru/20240204/odessa-1925324967.html

СМИ: в Одессе зовут работать водителями жителей, не подлежащих мобилизации

СМИ: в Одессе зовут работать водителями жителей, не подлежащих мобилизации - РИА Новости, 04.02.2024

СМИ: в Одессе зовут работать водителями жителей, не подлежащих мобилизации

Женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации, приглашают в Одессе на работу водителями маршруток, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:17

2024-02-04T15:17

2024-02-04T15:17

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации, приглашают в Одессе на работу водителями маршруток, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua". Мэр Одессы Геннадий Труханов в начале января заявлял, что в городе недостаточное количество водителей автобусов из-за мобилизации, поэтому власти планируют набирать и обучать женщин вождению этого транспорта. "В Одессе зазывают работать водителями маршруток женщин и мужчин старше 60. То есть тех, кого не мобилизуют в армию. Такие объявления расклеивает по городу одна из крупных компаний по пассажироперевозкам. Соискателям обещают бесплатное обучение на права категории "Д" (дает право на управление крупным пассажирским транспортом) и гарантированное трудоустройство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина