СМИ: в Одессе зовут работать водителями жителей, не подлежащих мобилизации
"Страна.ua": в Одессе зовут работать водителями женщин и мужчин старше 60 лет
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации, приглашают в Одессе на работу водителями маршруток, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua".
Мэр Одессы Геннадий Труханов в начале января заявлял, что в городе недостаточное количество водителей автобусов из-за мобилизации, поэтому власти планируют набирать и обучать женщин вождению этого транспорта.
"В Одессе зазывают работать водителями маршруток женщин и мужчин старше 60. То есть тех, кого не мобилизуют в армию. Такие объявления расклеивает по городу одна из крупных компаний по пассажироперевозкам. Соискателям обещают бесплатное обучение на права категории "Д" (дает право на управление крупным пассажирским транспортом) и гарантированное трудоустройство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.