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Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:56 04.02.2024 (обновлено: 22:57 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925374691.html
Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.02.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров и шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке, а также по районам Донецка и... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T22:56
2024-02-04T22:57
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров и шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке, а также по районам Донецка и Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, с 18.05 до 18.25 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров, а также по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...19.00 - населенный пункт Дзержинск -населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...19.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Представительство также сообщило, что с 19.50 по 19.55 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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горловка, макеевка, донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Макеевке, Донецку и Горловке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров и шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке, а также по районам Донецка и Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства, с 18.05 до 18.25 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров, а также по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибра 155 миллиметров.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...19.00 - населенный пункт Дзержинск -населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...19.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Представительство также сообщило, что с 19.50 по 19.55 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров и два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевкаДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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