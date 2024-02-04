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ВСУ обстреляли детский сад в Донецке - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 04.02.2024 (обновлено: 18:51 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925347440.html
ВСУ обстреляли детский сад в Донецке
ВСУ обстреляли детский сад в Донецке - РИА Новости, 04.02.2024
ВСУ обстреляли детский сад в Донецке
В Донецке детский сад получил повреждения после обстрела со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T18:08
2024-02-04T18:51
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
куйбышевский район
куйбышев
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. В Донецке детский сад получил повреждения после обстрела со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 по улице Куйбышева", — написал он.По словам Кулемзина, повреждения получили кровля, остекление и ограждение здания. При этом никто не пострадал.В воскресенье утром ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Кировский район столицы ДНР, а также выпустили по Горловке и Донецку 12 снарядов калибра 155 миллиметров. По данным представительства республики в СЦКК, пострадали четыре человека.Кроме того, в пятницу украинские военные сбросили с БПЛА боеприпас в Петровском районе Донецка. В результате погиб мирный житель.
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925328172.html
донецк
куйбышевский район
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алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, куйбышев, происшествия, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Куйбышевский район, Куйбышев, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

Кулемзин: в Донецке детский сад получил повреждения после обстрела ВСУ

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. В Донецке детский сад получил повреждения после обстрела со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 по улице Куйбышева", — написал он.
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Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

По словам Кулемзина, повреждения получили кровля, остекление и ограждение здания. При этом никто не пострадал.
В воскресенье утром ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Кировский район столицы ДНР, а также выпустили по Горловке и Донецку 12 снарядов калибра 155 миллиметров. По данным представительства республики в СЦКК, пострадали четыре человека.
Кроме того, в пятницу украинские военные сбросили с БПЛА боеприпас в Петровском районе Донецка. В результате погиб мирный житель.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКуйбышевский районКуйбышевПроисшествияВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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