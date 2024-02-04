https://ria.ru/20240204/obstrel-1925347440.html

ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

ВСУ обстреляли детский сад в Донецке - РИА Новости, 04.02.2024

ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

В Донецке детский сад получил повреждения после обстрела со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T18:08

2024-02-04T18:08

2024-02-04T18:51

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

куйбышевский район

куйбышев

происшествия

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. В Донецке детский сад получил повреждения после обстрела со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 по улице Куйбышева", — написал он.По словам Кулемзина, повреждения получили кровля, остекление и ограждение здания. При этом никто не пострадал.В воскресенье утром ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Кировский район столицы ДНР, а также выпустили по Горловке и Донецку 12 снарядов калибра 155 миллиметров. По данным представительства республики в СЦКК, пострадали четыре человека.Кроме того, в пятницу украинские военные сбросили с БПЛА боеприпас в Петровском районе Донецка. В результате погиб мирный житель.

https://ria.ru/20240204/obstrel-1925328172.html

донецк

куйбышевский район

куйбышев

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алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, куйбышев, происшествия, вооруженные силы украины, сцкк