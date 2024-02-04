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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку - РИА Новости, 04.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 27 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:09
2024-02-04T16:09
2024-02-04T16:09
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 27 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Донецк подвергся обстрелам с 14.25 по 15.50 мск, по нему выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров. Ясиноватский район обстреливали с 14.40 по 14.55 мск, по нему выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, горловка, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке