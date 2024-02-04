https://ria.ru/20240204/obstrel-1925312632.html
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 04.02.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
Украинские войска в течение дня нанесли 33 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре 8 населенных пунктов левобережья Херсонской области,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:03
2024-02-04T13:03
2024-02-04T13:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли 33 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре 8 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 14 обстрелов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались 8 населенных пунктов: Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916284895.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли 33 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре 8 населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра
Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 14 обстрелов", - сообщил источник.
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области
Под обстрелами оказались 8 населенных пунктов: Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.