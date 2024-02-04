https://ria.ru/20240204/obstrel-1925310231.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 04.02.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в 11.45 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка, а также выпустили по Горловке и Донецку 12 снарядов калибра 155... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:27

2024-02-04T12:27

2024-02-04T12:27

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка, а также выпустили по Горловке и Донецку 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.45 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - сообщает представительство. В 9.05 ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров. С 10.15 по 11.30 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней девять снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три - кассетные. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240201/obstrel-1924785383.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика