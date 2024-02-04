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"Вызывает опасения". В США неожиданно высказались о визите Нуланд в Киев
"Вызывает опасения". В США неожиданно высказались о визите Нуланд в Киев - РИА Новости, 04.02.2024
"Вызывает опасения". В США неожиданно высказались о визите Нуланд в Киев
Соединенные Штаты пока поддерживают президента Владимира Зеленского в конфликте с главкомом ВСУ Валерием Залужным, о чем говорит визит заместителя госсекретаря... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:02
2024-02-04T16:02
2024-02-04T16:22
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виктория нуланд
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты пока поддерживают президента Владимира Зеленского в конфликте с главкомом ВСУ Валерием Залужным, о чем говорит визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Я думаю, что это Зеленский (фаворит Вашингтона. — Прим. ред.), основываясь на визите Нуланд. Они твердо стоят за ним", — считает он.По словам эксперта, киевский режим пытается совершать кадровые перестановки, в то время когда российская армия усиливает атаки по позициям ВСУ.Кроме того, Джонсон добавил, что генерал стал популярнее президента, что вызывает опасения у Зеленского. Однако спикер полагает, что в результате Залужный с большей вероятностью сможет одержать победу в этом конфликте, так как он обладает преимуществом в военной силе.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
https://ria.ru/20240202/vsu-1925114421.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, валерий залужный, виктория нуланд, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виктория Нуланд, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Вызывает опасения". В США неожиданно высказались о визите Нуланд в Киев
Джонсон: визит Нуланд в Киев говорит о поддержке США Зеленского, а не Залужного