https://ria.ru/20240204/nato-1925313571.html
В США сделали неожиданное заявление о НАТО
В США сделали неожиданное заявление о НАТО - РИА Новости, 04.02.2024
В США сделали неожиданное заявление о НАТО
Перспектива возвращения в Белый дом Дональда Трампа возродила среди членов НАТО дискуссии о том, сможет ли альянс выжить после этого, пишет The New York Times. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:14
2024-02-04T13:14
2024-02-04T15:26
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Перспектива возвращения в Белый дом Дональда Трампа возродила среди членов НАТО дискуссии о том, сможет ли альянс выжить после этого, пишет The New York Times."Это поразительный переворот в мышлении. Всего год назад в НАТО преобладало чувство появившейся цели и нового единства, и многие с уверенностью предсказывали, что Путин будет спасаться бегством", — говорится в статье.Однако сейчас, к примеру, немецкие чиновники обсуждают возможное появление нового нестабильного и сложного мира, указывает издание. Некоторые европейские страны даже готовы увеличить закупки оружия у Вашингтона, чтобы в будущем заручиться расположением Трампа, пишет NYT.Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20240204/ssha-1925302278.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
В США сделали неожиданное заявление о НАТО
NYT: в НАТО обсуждают будущее без США в случае победы Трампа
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Перспектива возвращения в Белый дом Дональда Трампа возродила среди членов НАТО дискуссии о том, сможет ли альянс выжить после этого, пишет The New York Times
.
"Это поразительный переворот в мышлении. Всего год назад в НАТО преобладало чувство появившейся цели и нового единства, и многие с уверенностью предсказывали, что Путин будет спасаться бегством", — говорится в статье.
Однако сейчас, к примеру, немецкие чиновники обсуждают возможное появление нового нестабильного и сложного мира, указывает издание. Некоторые европейские страны даже готовы увеличить закупки оружия у Вашингтона, чтобы в будущем заручиться расположением Трампа, пишет NYT.
Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
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