https://ria.ru/20240204/napadeniya-1925376882.html

Экс-чиновник в администрации Трампа погиб после нападения в Вашингтоне

Экс-чиновник в администрации Трампа погиб после нападения в Вашингтоне - РИА Новости, 04.02.2024

Экс-чиновник в администрации Трампа погиб после нападения в Вашингтоне

Экс-сотрудник комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в эпоху администрации Дональда Трампа Майк Гилл скончался после разбойного нападения неподалеку... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T23:29

2024-02-04T23:29

2024-02-04T23:29

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в эпоху администрации Дональда Трампа Майк Гилл скончался после разбойного нападения неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, сообщают местная полиция, жена погибшего и сам Трамп. Ранее департамент полиции Вашингтона отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам 2023 года. Так, число убийств возросло на 35%, а краж моторных транспортных средств - на 82%. Полиция Вашингтона в распространенном пресс-релизе отмечает, что нападение на 56-летнего Майкла Гилла произошло в понедельник в 17.45 (01.45 вторника по московскому времени). При этом полиция напрямую не указывает, что речь идет о бывшем чиновнике. По данным правоохранителей, злоумышленник сел в машину Гилла и выстрелил в него. "Пострадавший был доставлен в местную больницу с опасными для жизни травмами", - добавляют правоохранители. Тем не менее, в субботу Гилл "скончался от полученных травм", подчеркивается в релизе полиции. Подозреваемый же совершил еще несколько преступлений, включая автоугоны и убийство, а также устроил перестрелку с полицейским. В ходе столкновения с правоохранителями он скончался. Экс-президент США Трамп, комментируя инцидент, написал в своей соцсети Truth Social, что Гилл был "весьма уважаемым" членом его администрации. Местный телеканал Fox цитирует заявление вдовы Гилла, в котором она подтверждает его кончину.

https://ria.ru/20240108/ssha-1920143582.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп