Путин выразил соболезнования из-за смерти президента Намибии
Путин выразил соболезнования из-за смерти президента Намибии Хаге Гейнгоба
© AP Photo / Peter DejongХаге Гейнгоб
© AP Photo / Peter Dejong
Хаге Гейнгоб. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумбе соболезнования в связи с кончиной президента Хаге Гейнгоба, отметив, что его вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией трудно переоценить.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался в больнице в воскресенье, где проходил лечение после обнаружения у него раковых клеток, об этом сообщил исполняющий обязанности президента страны Нанголо Мбумба,
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"Уважаемый господин Мбумба, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. С именем Хаге Гейнгоба связаны становление набимийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории вашей страны. В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил Родине – в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях. Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о нем светлую память, и попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки" родным и близким Хаге Гейнгоба, а также народу Намибии.