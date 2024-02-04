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Путин выразил соболезнования из-за смерти президента Намибии - РИА Новости, 04.02.2024
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13:12 04.02.2024 (обновлено: 13:22 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/namibiya-1925313472.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти президента Намибии
Путин выразил соболезнования из-за смерти президента Намибии - РИА Новости, 04.02.2024
Путин выразил соболезнования из-за смерти президента Намибии
Президент России Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумбе соболезнования в связи с кончиной президента Хаге Гейнгоба,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:12
2024-02-04T13:22
в мире
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владимир путин
россия
хаге гейнгоб
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумбе соболезнования в связи с кончиной президента Хаге Гейнгоба, отметив, что его вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией трудно переоценить.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался в больнице в воскресенье, где проходил лечение после обнаружения у него раковых клеток, об этом сообщил исполняющий обязанности президента страны Нанголо Мбумба,"Уважаемый господин Мбумба, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. С именем Хаге Гейнгоба связаны становление набимийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории вашей страны. В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил Родине – в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях. Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о нем светлую память, и попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки" родным и близким Хаге Гейнгоба, а также народу Намибии.
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в мире, намибия, владимир путин, россия, хаге гейнгоб
В мире, Намибия, Владимир Путин, Россия, Хаге Гейнгоб
Путин выразил соболезнования из-за смерти президента Намибии

Путин выразил соболезнования из-за смерти президента Намибии Хаге Гейнгоба

© AP Photo / Peter DejongХаге Гейнгоб
Хаге Гейнгоб - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Хаге Гейнгоб. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумбе соболезнования в связи с кончиной президента Хаге Гейнгоба, отметив, что его вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией трудно переоценить.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался в больнице в воскресенье, где проходил лечение после обнаружения у него раковых клеток, об этом сообщил исполняющий обязанности президента страны Нанголо Мбумба,
«
"Уважаемый господин Мбумба, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. С именем Хаге Гейнгоба связаны становление набимийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории вашей страны. В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил Родине – в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях. Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о нем светлую память, и попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки" родным и близким Хаге Гейнгоба, а также народу Намибии.
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