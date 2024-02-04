https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики

Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики - РИА Новости, 04.02.2024

Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики

Международный валютный фонд повысил прогноз по ВВП России в 2024-м с 1,1 до 2,6%. Отечественные институты не так оптимистичны: Минэкономразвития ожидает... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T08:00

2024-02-04T08:00

2024-02-04T08:01

экономика

россия

европа

сша

цены на нефть

мвф

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд повысил прогноз по ВВП России в 2024-м с 1,1 до 2,6%. Отечественные институты не так оптимистичны: Минэкономразвития ожидает прибавки в 2,3%, а ЦБ — 0,5-1,3. Чьи расчеты верны — разбиралось РИА новости.Признали ошибкуМВФ в очередной раз пересмотрел прогноз роста российской экономики: в январском отчете перспективы в 2024-м переоценили с 1,1 до 2,6%. Ожидания на следующий год тоже повысили, правда, всего на 0,1 пункта — до 1,1%. При этом учитывали ожидаемое снижение мировых цен на нефть.Динамику объясняют активизацией работы оборонно-промышленного комплекса и увеличением частного потребления за счет повышения реальных доходов населения. Россия стала одной из трех стран "Большой двадцатки", где зарплаты выросли. Две другие — Бразилия и Китай. Кроме того, отечественное производство в прошлом году не сократилось. Российские достижения обеспечили улучшение показателя по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам Европы с 2,7 до 2,8%.В прошлом октябре ведомство уже корректировало июльские расчеты на конец года — с 1,5 до 2,2%. В итоге только за десять месяцев 2023-го российский ВВП прибавил 3,2%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников указывает на непонимание Западом структуры отечественной экономики. "Они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентировался транспорт, бизнес проявил гибкость", — говорит он. Доступные цены на ресурсы обеспечивают стране устойчивое положение на мировых рынках, в то время как США пытаются навязать свою дорогую продукцию в ущерб интересам других государств.Где-то убылоВ зоне евро же МВФ ожидает замедление темпов роста — с 1,2 до 0,9%. Это связывают с подорожанием энергоносителей и снижением товарооборота с Россией. Генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко подчеркивает: Запад сам отказался от огромного рынка. Москва меняет поставщиков, поскольку вынуждена реагировать на санкции. Раньше на полках магазинов были польские яблоки и испанские апельсины, теперь — сербские и египетские фрукты. "Россия доказала, что умеет масштабировать экономику, тогда как Европа, будучи и без того неповоротливой и довольно консервативной, не может перестроиться. У европейцев пока нет осознания и понимания, что пора менять структуру", — объясняет эксперт.Западные специалисты отмечают, что в странах с крупнейшей экономикой не произошло ожидаемого снижения инфляции ввиду жестких условий труда и напряженности в цепочках поставок. Конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что семь из десяти основных судоходных компаний вынужденно приостановили транзит через Красное море, а перевозки через Панамский канал сократились на треть из-за засухи и обмеления водных путей. Морем транспортируют около 30% всех грузов, любые сбои приносят компаниям большие убытки, а необходимость огибать Африку из-за атак хуситов на суда влечет дополнительные расходы и повышает себестоимость и без того дорогих европейских товаров.МВФ считает, что финансовые трудности спровоцируют дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и падение цен на активы. В дальнейшем это приведет к неблагоприятным последствиям для торговли и экономического роста, выводу капитала в более надежные активы и укрепления курса доллара США.Другой расчетТем не менее не все разделяют мнение МВФ, по крайней мере о российской экономике. Прогнозы отечественных экономистов куда скромнее. Минэкономразвития ожидает роста в 2024-м в 2,3%, а ЦБ — всего в 0,5-1,3% в 2024-м и 1-2% в 2025-м.Финансовый эксперт Андрей Верников считает цифру 2,6% слишком оптимистичной. "В прошлом году МВФ ошибся и сейчас дует на воду, переоценивая бюджетные стимулы", — отмечает он. Проблема в том, что наращивать дальше расходы бюджета прежними темпами невозможно, а значит, рост ВВП не может быть таким высоким, уверен эксперт. К тому же, ожидаемое снижение цен на нефть на 2% в реальности может оказаться более значительным. Негативно повлияют и ограниченные производственные мощности. "По многим отраслям мы уже достигли предела, а строительство нового завода занимает порядка шести-семи лет. Также сдерживающий эффект оказывает ключевая ставка свыше 10%. Поэтому ближе всего к истине — данные ЦБ. По сути, в этом году экономика будет стоять на месте", — говорит Верников.В свою очередь, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода поясняет, что прогноз ЦБ просто еще не обновили. Вероятно, регулятор предполагал более низкие тарифы на нефть и учитывал в прогнозе влияние повышений ключевой ставки, которое будет заметно в 2024-м, поэтому во всех прогнозах рост ВВП ожидается в текущем году ниже, чем в 2023-м. "Отчет МВФ свежий, поэтому он лучше. А оценка Росстата роста ВВП выйдет в середине февраля, исходя из этих цифр российские ведомства будут пересматривать свои расчеты", — поясняет эксперт.Проценко напоминает, что Банк России обычно осторожен в оценках и никогда не спешит хвалить достижения в экономике, его задача в другом — поддерживать рубль. А Минэкономразвития использует систему метрик, отличную от ЦБ. Отсюда и разница в оценках "здоровья" экономики страны.

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

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экономика, россия, европа, сша, цены на нефть, мвф, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)