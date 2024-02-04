https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики - РИА Новости, 04.02.2024
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
Международный валютный фонд повысил прогноз по ВВП России в 2024-м с 1,1 до 2,6%. Отечественные институты не так оптимистичны: Минэкономразвития ожидает... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T08:00
2024-02-04T08:00
2024-02-04T08:01
экономика
россия
европа
сша
цены на нефть
мвф
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд повысил прогноз по ВВП России в 2024-м с 1,1 до 2,6%. Отечественные институты не так оптимистичны: Минэкономразвития ожидает прибавки в 2,3%, а ЦБ — 0,5-1,3. Чьи расчеты верны — разбиралось РИА новости.Признали ошибкуМВФ в очередной раз пересмотрел прогноз роста российской экономики: в январском отчете перспективы в 2024-м переоценили с 1,1 до 2,6%. Ожидания на следующий год тоже повысили, правда, всего на 0,1 пункта — до 1,1%. При этом учитывали ожидаемое снижение мировых цен на нефть.Динамику объясняют активизацией работы оборонно-промышленного комплекса и увеличением частного потребления за счет повышения реальных доходов населения. Россия стала одной из трех стран "Большой двадцатки", где зарплаты выросли. Две другие — Бразилия и Китай. Кроме того, отечественное производство в прошлом году не сократилось. Российские достижения обеспечили улучшение показателя по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам Европы с 2,7 до 2,8%.В прошлом октябре ведомство уже корректировало июльские расчеты на конец года — с 1,5 до 2,2%. В итоге только за десять месяцев 2023-го российский ВВП прибавил 3,2%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников указывает на непонимание Западом структуры отечественной экономики. "Они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентировался транспорт, бизнес проявил гибкость", — говорит он. Доступные цены на ресурсы обеспечивают стране устойчивое положение на мировых рынках, в то время как США пытаются навязать свою дорогую продукцию в ущерб интересам других государств.Где-то убылоВ зоне евро же МВФ ожидает замедление темпов роста — с 1,2 до 0,9%. Это связывают с подорожанием энергоносителей и снижением товарооборота с Россией. Генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко подчеркивает: Запад сам отказался от огромного рынка. Москва меняет поставщиков, поскольку вынуждена реагировать на санкции. Раньше на полках магазинов были польские яблоки и испанские апельсины, теперь — сербские и египетские фрукты. "Россия доказала, что умеет масштабировать экономику, тогда как Европа, будучи и без того неповоротливой и довольно консервативной, не может перестроиться. У европейцев пока нет осознания и понимания, что пора менять структуру", — объясняет эксперт.Западные специалисты отмечают, что в странах с крупнейшей экономикой не произошло ожидаемого снижения инфляции ввиду жестких условий труда и напряженности в цепочках поставок. Конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что семь из десяти основных судоходных компаний вынужденно приостановили транзит через Красное море, а перевозки через Панамский канал сократились на треть из-за засухи и обмеления водных путей. Морем транспортируют около 30% всех грузов, любые сбои приносят компаниям большие убытки, а необходимость огибать Африку из-за атак хуситов на суда влечет дополнительные расходы и повышает себестоимость и без того дорогих европейских товаров.МВФ считает, что финансовые трудности спровоцируют дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и падение цен на активы. В дальнейшем это приведет к неблагоприятным последствиям для торговли и экономического роста, выводу капитала в более надежные активы и укрепления курса доллара США.Другой расчетТем не менее не все разделяют мнение МВФ, по крайней мере о российской экономике. Прогнозы отечественных экономистов куда скромнее. Минэкономразвития ожидает роста в 2024-м в 2,3%, а ЦБ — всего в 0,5-1,3% в 2024-м и 1-2% в 2025-м.Финансовый эксперт Андрей Верников считает цифру 2,6% слишком оптимистичной. "В прошлом году МВФ ошибся и сейчас дует на воду, переоценивая бюджетные стимулы", — отмечает он. Проблема в том, что наращивать дальше расходы бюджета прежними темпами невозможно, а значит, рост ВВП не может быть таким высоким, уверен эксперт. К тому же, ожидаемое снижение цен на нефть на 2% в реальности может оказаться более значительным. Негативно повлияют и ограниченные производственные мощности. "По многим отраслям мы уже достигли предела, а строительство нового завода занимает порядка шести-семи лет. Также сдерживающий эффект оказывает ключевая ставка свыше 10%. Поэтому ближе всего к истине — данные ЦБ. По сути, в этом году экономика будет стоять на месте", — говорит Верников.В свою очередь, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода поясняет, что прогноз ЦБ просто еще не обновили. Вероятно, регулятор предполагал более низкие тарифы на нефть и учитывал в прогнозе влияние повышений ключевой ставки, которое будет заметно в 2024-м, поэтому во всех прогнозах рост ВВП ожидается в текущем году ниже, чем в 2023-м. "Отчет МВФ свежий, поэтому он лучше. А оценка Росстата роста ВВП выйдет в середине февраля, исходя из этих цифр российские ведомства будут пересматривать свои расчеты", — поясняет эксперт.Проценко напоминает, что Банк России обычно осторожен в оценках и никогда не спешит хвалить достижения в экономике, его задача в другом — поддерживать рубль. А Минэкономразвития использует систему метрик, отличную от ЦБ. Отсюда и разница в оценках "здоровья" экономики страны.
https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html
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экономика, россия, европа, сша, цены на нефть, мвф, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Европа, США, Цены на нефть, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд повысил прогноз по ВВП России в 2024-м с 1,1 до 2,6%. Отечественные институты не так оптимистичны: Минэкономразвития ожидает прибавки в 2,3%, а ЦБ — 0,5-1,3. Чьи расчеты верны — разбиралось РИА новости.
МВФ в очередной раз пересмотрел прогноз роста российской экономики: в январском
отчете перспективы в 2024-м переоценили с 1,1 до 2,6%. Ожидания на следующий год тоже повысили, правда, всего на 0,1 пункта — до 1,1%. При этом учитывали ожидаемое снижение мировых цен на нефть.
Динамику объясняют активизацией работы оборонно-промышленного комплекса и увеличением частного потребления за счет повышения реальных доходов населения. Россия стала одной из трех стран "Большой двадцатки", где зарплаты выросли. Две другие — Бразилия и Китай. Кроме того, отечественное производство в прошлом году не сократилось. Российские достижения обеспечили улучшение показателя по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам Европы с 2,7 до 2,8%.
В прошлом октябре
ведомство уже корректировало июльские расчеты на конец года — с 1,5 до 2,2%. В итоге только за десять месяцев 2023-го российский ВВП прибавил 3,2%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников указывает на непонимание Западом структуры отечественной экономики. "Они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентировался транспорт, бизнес проявил гибкость", — говорит он. Доступные цены на ресурсы обеспечивают стране устойчивое положение на мировых рынках, в то время как США пытаются навязать свою дорогую продукцию в ущерб интересам других государств.
В зоне евро же МВФ ожидает замедление темпов роста — с 1,2 до 0,9%. Это связывают с подорожанием энергоносителей и снижением товарооборота с Россией. Генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко подчеркивает: Запад сам отказался от огромного рынка. Москва меняет поставщиков, поскольку вынуждена реагировать на санкции. Раньше на полках магазинов были польские яблоки и испанские апельсины, теперь — сербские и египетские фрукты. "Россия доказала, что умеет масштабировать экономику, тогда как Европа, будучи и без того неповоротливой и довольно консервативной, не может перестроиться. У европейцев пока нет осознания и понимания, что пора менять структуру", — объясняет эксперт.
"Все-таки сработало". В Европе оценили эффект от санкций против России
Западные специалисты отмечают, что в странах с крупнейшей экономикой не произошло ожидаемого снижения инфляции ввиду жестких условий труда и напряженности в цепочках поставок. Конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что семь из десяти основных судоходных компаний вынужденно приостановили транзит через Красное море, а перевозки через Панамский канал сократились на треть из-за засухи и обмеления водных путей. Морем транспортируют около 30% всех грузов, любые сбои приносят компаниям большие убытки, а необходимость огибать Африку из-за атак хуситов на суда влечет дополнительные расходы и повышает себестоимость и без того дорогих европейских товаров.
МВФ считает, что финансовые трудности спровоцируют дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и падение цен на активы. В дальнейшем это приведет к неблагоприятным последствиям для торговли и экономического роста, выводу капитала в более надежные активы и укрепления курса доллара США.
Тем не менее не все разделяют мнение МВФ, по крайней мере о российской экономике. Прогнозы отечественных экономистов куда скромнее. Минэкономразвития ожидает роста в 2024-м в 2,3%, а ЦБ
— всего в 0,5-1,3% в 2024-м и 1-2% в 2025-м.
Финансовый эксперт Андрей Верников считает цифру 2,6% слишком оптимистичной. "В прошлом году МВФ ошибся и сейчас дует на воду, переоценивая бюджетные стимулы", — отмечает он. Проблема в том, что наращивать дальше расходы бюджета прежними темпами невозможно, а значит, рост ВВП не может быть таким высоким, уверен эксперт. К тому же, ожидаемое снижение цен на нефть на 2% в реальности может оказаться более значительным. Негативно повлияют и ограниченные производственные мощности. "По многим отраслям мы уже достигли предела, а строительство нового завода занимает порядка шести-семи лет. Также сдерживающий эффект оказывает ключевая ставка свыше 10%. Поэтому ближе всего к истине — данные ЦБ. По сути, в этом году экономика будет стоять на месте", — говорит Верников.
"Признали даже на Западе". Чего российская экономика добилась в 2023 году
В свою очередь, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода поясняет, что прогноз ЦБ просто еще не обновили. Вероятно, регулятор предполагал более низкие тарифы на нефть и учитывал в прогнозе влияние повышений ключевой ставки, которое будет заметно в 2024-м, поэтому во всех прогнозах рост ВВП ожидается в текущем году ниже, чем в 2023-м. "Отчет МВФ свежий, поэтому он лучше. А оценка Росстата роста ВВП выйдет в середине февраля, исходя из этих цифр российские ведомства будут пересматривать свои расчеты", — поясняет эксперт.
Проценко напоминает, что Банк России обычно осторожен в оценках и никогда не спешит хвалить достижения в экономике, его задача в другом — поддерживать рубль. А Минэкономразвития использует систему метрик, отличную от ЦБ. Отсюда и разница в оценках "здоровья" экономики страны.