SpaceX снова перенесла возвращение с МКС Crew Dragon с экипажем
SpaceX: отстыковка Crew Dragon с экипажем от МКС состоится не ранее 6 февраля
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Отстыковка от Международной космической станции космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем снова перенесена на сутки, она пройдет не ранее шестого февраля, сообщила компания SpaceX в соцсети X.
В субботу в компании заявили, что космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыкуется от Международной космической станции и вернется на Землю не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы. Отстыковка ранее была запланирована на третье февраля.
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"Погода у побережья Флориды остается неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю. Теперь планируется, что Dragon отстыкуется от Международной космической станции не ранее вторника 6 февраля", — говорится в сообщении компании.
Миссия Ax-3, в состав которой вошли гражданин Италии Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, — военный пилот Альпер Гезеравчи, стартовала к МКС 19 января, капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.
Миссия Ax-3 — третий полет полностью коммерческого экипажа, выполненного по контракту с НАСА компанией Axiom Space.