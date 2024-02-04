https://ria.ru/20240204/mks-1925288192.html

SpaceX снова перенесла возвращение с МКС Crew Dragon с экипажем

SpaceX снова перенесла возвращение с МКС Crew Dragon с экипажем - РИА Новости, 04.02.2024

SpaceX снова перенесла возвращение с МКС Crew Dragon с экипажем

Отстыковка от Международной космической станции космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем снова перенесена на сутки, она пройдет не ранее шестого РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T08:16

2024-02-04T08:16

2024-02-04T15:28

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Отстыковка от Международной космической станции космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем снова перенесена на сутки, она пройдет не ранее шестого февраля, сообщила компания SpaceX в соцсети X. В субботу в компании заявили, что космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыкуется от Международной космической станции и вернется на Землю не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы. Отстыковка ранее была запланирована на третье февраля. "Погода у побережья Флориды остается неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю. Теперь планируется, что Dragon отстыкуется от Международной космической станции не ранее вторника 6 февраля", — говорится в сообщении компании.Миссия Ax-3, в состав которой вошли гражданин Италии Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, — военный пилот Альпер Гезеравчи, стартовала к МКС 19 января, капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия. Миссия Ax-3 — третий полет полностью коммерческого экипажа, выполненного по контракту с НАСА компанией Axiom Space.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, spacex, наса