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В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома - РИА Новости, 04.02.2024
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12:16 04.02.2024 (обновлено: 13:40 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/mariupol-1925309493.html
В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома
В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома - РИА Новости, 04.02.2024
В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома
В Мариуполе удалось восстановить практически все многоквартирные жилые дома, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:16
2024-02-04T13:40
выставка-форум "россия"
мариуполь
донецкая народная республика
марат хуснуллин
россия
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Мариуполе удалось восстановить практически все многоквартирные жилые дома, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия"."Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены", — сказал он.Вице-премьер отметил, что над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают около 40 тысяч строителей. По его словам, это самый большой инфраструктурный проект на сегодняшний день.Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. За время боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Сразу же после освобождения началось его активное восстановление. Как сообщал глава правительства ДНР Евгений Солнцев, по состоянию на начало ноября работа велась на более чем 12 тысячах объектов. В 2024 году планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов.
https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html
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мариуполь, донецкая народная республика, марат хуснуллин, россия, общество
Выставка-форум "Россия", Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Россия, Общество
В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома

Хуснуллин: в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Мариуполе
Вид на жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Вид на жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Мариуполе удалось восстановить практически все многоквартирные жилые дома, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия".
"Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены", — сказал он.
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Вице-премьер отметил, что над восстановлением инфраструктуры в новых регионах работают около 40 тысяч строителей. По его словам, это самый большой инфраструктурный проект на сегодняшний день.
Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. За время боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Сразу же после освобождения началось его активное восстановление.
Как сообщал глава правительства ДНР Евгений Солнцев, по состоянию на начало ноября работа велась на более чем 12 тысячах объектов. В 2024 году планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов.
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Выставка-форум "Россия"МариупольДонецкая Народная РеспубликаМарат ХуснуллинРоссияОбщество
 
 
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