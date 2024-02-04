https://ria.ru/20240204/manevr-1925349474.html

СМИ: Путин одним маневром ошеломил Запад

СМИ: Путин одним маневром ошеломил Запад - РИА Новости, 04.02.2024

СМИ: Путин одним маневром ошеломил Запад

Устойчивость российской экономики к западным санкциям поразила западных экспертов, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T18:30

2024-02-04T18:30

2024-02-04T20:26

специальная военная операция на украине

экономика

россия

венгрия

владимир путин

петер сийярто

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925097117_0:120:2634:1602_1920x0_80_0_0_94e37a6c49722a958b11ad73ead7a06b.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Устойчивость российской экономики к западным санкциям поразила западных экспертов, пишет Financial Times.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин отметил, что экономика страны продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться."Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций <…> может привести к катастрофическому спаду", — говорится в материале.Отмечается, что Кремль выкарабкался из рецессии, избежав попыток Запада ограничить его доходы от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону. Так, МВФ пересмотрел свой собственный прогноз роста ВВП России до 2,6 процента в этом году, что на 1,5 процентных пункта больше, чем в октябре прошлого года.Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с новым пакетом антироссийских санкций и без того провалившаяся санкционная политика Евросоюза будет выглядеть несерьезно, 13-й пакет может быть лишь "демонстративным", поскольку уже практически не осталось российских организаций, отраслей и людей, не включенных в санкционные списки.

https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924270337.html

https://ria.ru/20240124/arktika-1923044942.html

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, венгрия, владимир путин, петер сийярто, мвф