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СМИ: Путин одним маневром ошеломил Запад
СМИ: Путин одним маневром ошеломил Запад - РИА Новости, 04.02.2024
СМИ: Путин одним маневром ошеломил Запад
Устойчивость российской экономики к западным санкциям поразила западных экспертов, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T18:30
2024-02-04T18:30
2024-02-04T20:26
специальная военная операция на украине
экономика
россия
венгрия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Устойчивость российской экономики к западным санкциям поразила западных экспертов, пишет Financial Times.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин отметил, что экономика страны продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться."Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций <…> может привести к катастрофическому спаду", — говорится в материале.Отмечается, что Кремль выкарабкался из рецессии, избежав попыток Запада ограничить его доходы от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону. Так, МВФ пересмотрел свой собственный прогноз роста ВВП России до 2,6 процента в этом году, что на 1,5 процентных пункта больше, чем в октябре прошлого года.Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с новым пакетом антироссийских санкций и без того провалившаяся санкционная политика Евросоюза будет выглядеть несерьезно, 13-й пакет может быть лишь "демонстративным", поскольку уже практически не осталось российских организаций, отраслей и людей, не включенных в санкционные списки.
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924270337.html
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экономика, россия, венгрия, владимир путин, петер сийярто, мвф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Петер Сийярто, МВФ
СМИ: Путин одним маневром ошеломил Запад
FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила многих экспертов