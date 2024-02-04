https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска - РИА Новости, 04.02.2024
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска. Об этом она РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:29
2024-02-04T19:29
2024-02-04T19:51
вооруженные силы украины
нато
маргарита симоньян
россия
украина
лисичанск
происшествия
удар всу по пекарне в лисичанске
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."И убил их всех американский HIMARS. <...> Это твой, Америка, HIMARS убил людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе семьями. Это ты, Америка, это творишь. <...> Чудовищная трагедия", — сказала медиаменеджер, отметив, что "никакого военного смысла в этом, как обычно, нет".Симоньян также напомнила о вечных гуманистических ценностях, которые в свое время провозгласили сами США. "Американка Гарриет Бичер-Стоу с ее гуманистическими идеями — маленькая женщина, которая написала великую книгу "Хижина дяди Тома", приведшую к большой войне, завершившей рабство, как ее назвал Линкольн (президент США Авраам Линкольн. — Прим. ред.). <...> Это сам Линкольн, который начал и завершил эту войну и положил конец рабству. <...> Это Америка Мартина Лютера Кинга с его великой речью: "У меня есть мечта". Мечта о том, чтобы его народ, его раса перестали унижаться в этой Америке", — резюмировала она.Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. При атаке погибли 28 человек, среди них один ребенок, еще десять получили ранения.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
2024-02-04T19:29
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вооруженные силы украины, нато, маргарита симоньян, россия, украина, лисичанск, происшествия, удар всу по пекарне в лисичанске, владимир соловьев (телеведущий), сша, следственный комитет россии (ск рф)
Вооруженные силы Украины, НАТО, Маргарита Симоньян, Россия, Украина, Лисичанск, Происшествия, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Владимир Соловьев (телеведущий), США, Следственный комитет России (СК РФ)
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска
Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска