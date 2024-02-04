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Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска - РИА Новости, 04.02.2024
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19:29 04.02.2024 (обновлено: 19:51 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска - РИА Новости, 04.02.2024
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска. Об этом она РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:29
2024-02-04T19:51
вооруженные силы украины
нато
маргарита симоньян
россия
украина
лисичанск
происшествия
удар всу по пекарне в лисичанске
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."И убил их всех американский HIMARS. &lt;...&gt; Это твой, Америка, HIMARS убил людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе семьями. Это ты, Америка, это творишь. &lt;...&gt; Чудовищная трагедия", — сказала медиаменеджер, отметив, что "никакого военного смысла в этом, как обычно, нет".Симоньян также напомнила о вечных гуманистических ценностях, которые в свое время провозгласили сами США. "Американка Гарриет Бичер-Стоу с ее гуманистическими идеями — маленькая женщина, которая написала великую книгу "Хижина дяди Тома", приведшую к большой войне, завершившей рабство, как ее назвал Линкольн (президент США Авраам Линкольн. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Это сам Линкольн, который начал и завершил эту войну и положил конец рабству. &lt;...&gt; Это Америка Мартина Лютера Кинга с его великой речью: "У меня есть мечта". Мечта о том, чтобы его народ, его раса перестали унижаться в этой Америке", — резюмировала она.Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. При атаке погибли 28 человек, среди них один ребенок, еще десять получили ранения.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
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РИА Новости
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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
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вооруженные силы украины, нато, маргарита симоньян, россия, украина, лисичанск, происшествия, удар всу по пекарне в лисичанске, владимир соловьев (телеведущий), сша, следственный комитет россии (ск рф)
Вооруженные силы Украины, НАТО, Маргарита Симоньян, Россия, Украина, Лисичанск, Происшествия, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Владимир Соловьев (телеведущий), США, Следственный комитет России (СК РФ)
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска

Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска

© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : RT/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"И убил их всех американский HIMARS. <...> Это твой, Америка, HIMARS убил людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе семьями. Это ты, Америка, это творишь. <...> Чудовищная трагедия", — сказала медиаменеджер, отметив, что "никакого военного смысла в этом, как обычно, нет".
Симоньян также напомнила о вечных гуманистических ценностях, которые в свое время провозгласили сами США.
"Американка Гарриет Бичер-Стоу с ее гуманистическими идеями — маленькая женщина, которая написала великую книгу "Хижина дяди Тома", приведшую к большой войне, завершившей рабство, как ее назвал Линкольн (президент США Авраам Линкольн. — Прим. ред.). <...> Это сам Линкольн, который начал и завершил эту войну и положил конец рабству. <...> Это Америка Мартина Лютера Кинга с его великой речью: "У меня есть мечта". Мечта о том, чтобы его народ, его раса перестали унижаться в этой Америке", — резюмировала она.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. При атаке погибли 28 человек, среди них один ребенок, еще десять получили ранения.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
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Вооруженные силы УкраиныНАТОМаргарита СимоньянРоссияУкраинаЛисичанскПроисшествияУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеВладимир Соловьев (телеведущий)СШАСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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