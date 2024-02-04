https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925337904.html

В Лисичанске завершили поисковую операцию

В Лисичанске завершили поисковую операцию - РИА Новости, 04.02.2024

В Лисичанске завершили поисковую операцию

В Лисичанске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пекарни, по которой нанесли удар ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:33

2024-02-04T16:33

2024-02-04T17:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лисичанск

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Лисичанске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пекарни, по которой нанесли удар ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС."Сотрудниками МЧС России спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", — говорится в публикации.Из десяти пострадавших шестеро находятся в Главной клинической республиканской больнице Луганска, четверо из них остаются в тяжелом состоянии. Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

лисичанск

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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. 2024-02-04T16:33 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия