Рейтинг@Mail.ru
В Лисичанске завершили поисковую операцию - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 04.02.2024 (обновлено: 17:14 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925337904.html
В Лисичанске завершили поисковую операцию
В Лисичанске завершили поисковую операцию - РИА Новости, 04.02.2024
В Лисичанске завершили поисковую операцию
В Лисичанске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пекарни, по которой нанесли удар ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:33
2024-02-04T17:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925331143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4908e9737da96b37ce54bff50aa61b4b.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Лисичанске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пекарни, по которой нанесли удар ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС."Сотрудниками МЧС России спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", — говорится в публикации.Из десяти пострадавших шестеро находятся в Главной клинической республиканской больнице Луганска, четверо из них остаются в тяжелом состоянии. Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
лисичанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
2024-02-04T16:33
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925331143_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fcdf39f401a064d9b718766875965202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
В Лисичанске завершили поисковую операцию

МЧС: в Лисичанске завершили поисковую операцию на месте обрушения пекарни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Лисичанске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пекарни, по которой нанесли удар ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сотрудниками МЧС России спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", — говорится в публикации.
Из десяти пострадавших шестеро находятся в Главной клинической республиканской больнице Луганска, четверо из них остаются в тяжелом состоянии.
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛисичанскУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала