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В Лисичанске завершили поисковую операцию
В Лисичанске завершили поисковую операцию - РИА Новости, 04.02.2024
В Лисичанске завершили поисковую операцию
В Лисичанске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пекарни, по которой нанесли удар ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:33
2024-02-04T16:33
2024-02-04T17:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Лисичанске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пекарни, по которой нанесли удар ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС."Сотрудниками МЧС России спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", — говорится в публикации.Из десяти пострадавших шестеро находятся в Главной клинической республиканской больнице Луганска, четверо из них остаются в тяжелом состоянии. Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925331143_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fcdf39f401a064d9b718766875965202.jpg
Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
2024-02-04T16:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
В Лисичанске завершили поисковую операцию
МЧС: в Лисичанске завершили поисковую операцию на месте обрушения пекарни