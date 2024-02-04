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Брянский губернатор назвал удар ВСУ по пекарне в ЛНР бесчеловечным терактом

Брянский губернатор назвал удар ВСУ по пекарне в ЛНР бесчеловечным терактом - РИА Новости, 04.02.2024

Брянский губернатор назвал удар ВСУ по пекарне в ЛНР бесчеловечным терактом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил в Telegram-канале соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным погибших в ходе обстрела ВСУ... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:17

2024-02-04T16:17

2024-02-04T16:17

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

луганская народная республика

лисичанск

александр богомаз

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил в Telegram-канале соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным погибших в ходе обстрела ВСУ Лисичанска, назвав трагедию еще одним бесчеловечным террористическим актом украинского режима. "Еще один бесчеловечный террористический акт украинского режима. Трагедия в Лисичанске Луганской Народной Республики. И вновь объектом атаки стали не военные цели, а мирные граждане. Погибло 28 человек... От себя лично и от жителей Брянской области выражаю соболезнования главе республики Леониду Ивановичу Пасечнику и родным погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – написал губернатор. Украинские войска в субботу, 3 февраля, обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и один ребенок. В военной комендатуре ЛНР сообщили, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Четвертое февраля объявлено в республике траурным днем по погибшим в результате удара ВСУ.

брянская область

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. 2024-02-04T16:17 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, луганская народная республика, лисичанск, александр богомаз, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске