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Брянский губернатор назвал удар ВСУ по пекарне в ЛНР бесчеловечным терактом
Брянский губернатор назвал удар ВСУ по пекарне в ЛНР бесчеловечным терактом - РИА Новости, 04.02.2024
Брянский губернатор назвал удар ВСУ по пекарне в ЛНР бесчеловечным терактом
Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил в Telegram-канале соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным погибших в ходе обстрела ВСУ... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:17
2024-02-04T16:17
2024-02-04T16:17
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
луганская народная республика
лисичанск
александр богомаз
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил в Telegram-канале соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным погибших в ходе обстрела ВСУ Лисичанска, назвав трагедию еще одним бесчеловечным террористическим актом украинского режима. "Еще один бесчеловечный террористический акт украинского режима. Трагедия в Лисичанске Луганской Народной Республики. И вновь объектом атаки стали не военные цели, а мирные граждане. Погибло 28 человек... От себя лично и от жителей Брянской области выражаю соболезнования главе республики Леониду Ивановичу Пасечнику и родным погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – написал губернатор. Украинские войска в субботу, 3 февраля, обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и один ребенок. В военной комендатуре ЛНР сообщили, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Четвертое февраля объявлено в республике траурным днем по погибшим в результате удара ВСУ.
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925332702_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_6288c4d69059400a26ec0201e8b9f52d.jpg
Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
2024-02-04T16:17
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, луганская народная республика, лисичанск, александр богомаз, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Брянский губернатор назвал удар ВСУ по пекарне в ЛНР бесчеловечным терактом
Богомаз назвал удар по Лисичанску бесчеловечным терактом украинского режима