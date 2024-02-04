https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925292519.html
Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
Третьего февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК России заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
2024-02-04T08:59
2024-02-04T08:59
2024-02-04T20:24
видео
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
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Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. Десять человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
лисичанск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
2024-02-04T08:59
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, видео
Видео, Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
Третьего февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК России заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
2024-02-04T08:59
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PT0M45S
Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
Третьего февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК России заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.