https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925292519.html

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске

Третьего февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК России заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.

2024-02-04T08:59

2024-02-04T08:59

2024-02-04T20:24

видео

лисичанск

удар всу по пекарне в лисичанске

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Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. Десять человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

лисичанск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. 2024-02-04T08:59 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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