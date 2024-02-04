МИД Кубы предупредил, к чему могут привести удары США по Сирии и Ираку
МИД Кубы: удары США по Сирии и Ираку увеличивают шансы регионального конфликта
Флаг Кубы . Архивное фото
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Агрессия США против Сирии и Ирака является вопиющим нарушением суверенитета, усиливает эскалацию и возможность регионального конфликта, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.
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"Куба решительно осуждает агрессию США против Сирии и Ирака, которая является вопиющим нарушением суверенитета этих стран. Эти безответственные действия нарушают международное право, усиливают эскалацию насилия и способствуют возможности регионального конфликта", - написал Родригес в своем блоге.
США в ночь на субботу заявили, что в рамках ответа на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Ранее источник РИА Новости в службе безопасности Ирака сообщил, что в результате американских ударов по западу страны погиб один мирный житель, другой человек получил ранения. Командование народным ополчением среди шиитских группировок Ирака позднее сообщило о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США провинции Анбар на западе страны.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.