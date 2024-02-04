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МИД Кубы предупредил, к чему могут привести удары США по Сирии и Ираку - РИА Новости, 04.02.2024
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02:46 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/kuba-1925280200.html
МИД Кубы предупредил, к чему могут привести удары США по Сирии и Ираку
МИД Кубы предупредил, к чему могут привести удары США по Сирии и Ираку - РИА Новости, 04.02.2024
МИД Кубы предупредил, к чему могут привести удары США по Сирии и Ираку
Агрессия США против Сирии и Ирака является вопиющим нарушением суверенитета, усиливает эскалацию и возможность регионального конфликта, заявил глава МИД Кубы... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T02:46
2024-02-04T02:46
в мире
сша
ирак
сирия
ансар алла
бруно родригес паррилья
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
куба
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Агрессия США против Сирии и Ирака является вопиющим нарушением суверенитета, усиливает эскалацию и возможность регионального конфликта, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х. "Куба решительно осуждает агрессию США против Сирии и Ирака, которая является вопиющим нарушением суверенитета этих стран. Эти безответственные действия нарушают международное право, усиливают эскалацию насилия и способствуют возможности регионального конфликта", - написал Родригес в своем блоге. США в ночь на субботу заявили, что в рамках ответа на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Ранее источник РИА Новости в службе безопасности Ирака сообщил, что в результате американских ударов по западу страны погиб один мирный житель, другой человек получил ранения. Командование народным ополчением среди шиитских группировок Ирака позднее сообщило о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США провинции Анбар на западе страны. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240204/yemen-1925276150.html
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в мире, сша, ирак, сирия, ансар алла, бруно родригес паррилья, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, куба
В мире, США, Ирак, Сирия, Ансар Алла, Бруно Родригес Паррилья, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Куба
МИД Кубы предупредил, к чему могут привести удары США по Сирии и Ираку

МИД Кубы: удары США по Сирии и Ираку увеличивают шансы регионального конфликта

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Агрессия США против Сирии и Ирака является вопиющим нарушением суверенитета, усиливает эскалацию и возможность регионального конфликта, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.
«
"Куба решительно осуждает агрессию США против Сирии и Ирака, которая является вопиющим нарушением суверенитета этих стран. Эти безответственные действия нарушают международное право, усиливают эскалацию насилия и способствуют возможности регионального конфликта", - написал Родригес в своем блоге.
США в ночь на субботу заявили, что в рамках ответа на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Ранее источник РИА Новости в службе безопасности Ирака сообщил, что в результате американских ударов по западу страны погиб один мирный житель, другой человек получил ранения. Командование народным ополчением среди шиитских группировок Ирака позднее сообщило о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США провинции Анбар на западе страны.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
США и их союзники за субботу ударили по 36 целям в Йемене
Вчера, 01:17
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Последствия авиаудара по Йемену - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Минобороны Британии рассказало, как спланировало удары по Йемену
Вчера, 02:21
 
В миреСШАИракСирияАнсар АллаБруно Родригес ПаррильяОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКуба
 
 
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