В сейме Польши поддержали слова Дуды об исторически российском Крыме
В сейме Польши согласились, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире телеканала Polsat согласился с президентом Анджеем Дудой, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине.
Накануне Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и что киевский режим вряд ли вернет его под свой контроль.
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"Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии", — сказал Босак.
По его словам, если Украина хочет политкорректности со стороны Польши, то должна делать встречные шаги.
"Если Украина хочет, чтобы это было так, она должна поощрять нас к этому, а этого не видно. У нас есть нерешенный вопрос конфликта по захвату рынка грузоперевозок, нерешенный вопрос конфликта по поводу потока сельхозтоваров с Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно", — добавил вице-спикер.
Слова Дуды о Крыме вызвали резонанс в Польше. На президента обрушился вал критики, после чего он опубликовал в соцсети Х пост, в котором подтвердил "недвусмысленную" позицию Варшавы, не признающей российскую принадлежность полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".