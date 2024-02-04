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В сейме Польши поддержали слова Дуды об исторически российском Крыме - РИА Новости, 04.02.2024
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16:59 04.02.2024 (обновлено: 17:37 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/krym-1925340120.html
В сейме Польши поддержали слова Дуды об исторически российском Крыме
В сейме Польши поддержали слова Дуды об исторически российском Крыме - РИА Новости, 04.02.2024
В сейме Польши поддержали слова Дуды об исторически российском Крыме
Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире телеканала Polsat согласился с президентом Анджеем Дудой, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:59
2024-02-04T17:37
в мире
украина
россия
польша
анджей дуда
кшиштоф босак
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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире телеканала Polsat согласился с президентом Анджеем Дудой, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине. Накануне Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и что киевский режим вряд ли вернет его под свой контроль.&quot;Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии&quot;, — сказал Босак.По его словам, если Украина хочет политкорректности со стороны Польши, то должна делать встречные шаги. "Если Украина хочет, чтобы это было так, она должна поощрять нас к этому, а этого не видно. У нас есть нерешенный вопрос конфликта по захвату рынка грузоперевозок, нерешенный вопрос конфликта по поводу потока сельхозтоваров с Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно", — добавил вице-спикер. Слова Дуды о Крыме вызвали резонанс в Польше. На президента обрушился вал критики, после чего он опубликовал в соцсети Х пост, в котором подтвердил "недвусмысленную" позицию Варшавы, не признающей российскую принадлежность полуострова. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html
украина
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в мире, украина, россия, польша, анджей дуда, кшиштоф босак, республика крым
В мире, Украина, Россия, Польша, Анджей Дуда, Кшиштоф Босак, Республика Крым
В сейме Польши поддержали слова Дуды об исторически российском Крыме

В сейме Польши согласились, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире телеканала Polsat согласился с президентом Анджеем Дудой, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине.
Накануне Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и что киевский режим вряд ли вернет его под свой контроль.
«

"Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии", — сказал Босак.

По его словам, если Украина хочет политкорректности со стороны Польши, то должна делать встречные шаги.
"Если Украина хочет, чтобы это было так, она должна поощрять нас к этому, а этого не видно. У нас есть нерешенный вопрос конфликта по захвату рынка грузоперевозок, нерешенный вопрос конфликта по поводу потока сельхозтоваров с Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно", — добавил вице-спикер.
Слова Дуды о Крыме вызвали резонанс в Польше. На президента обрушился вал критики, после чего он опубликовал в соцсети Х пост, в котором подтвердил "недвусмысленную" позицию Варшавы, не признающей российскую принадлежность полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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