В Крыму назвали слова Дуды о полуострове сигналом Украине
Депутат Шеремет назвал слова президента Польши Дуды о Крыме сигналом Украине
Заснеженный Симферополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России сигналом Украине оставить крымчан в покое.
Ранее Дуда в интервью польским СМИ признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.
"Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма. Крым никогда не вернется в Украину, и Западу пора с этим смириться. Россия поставит на место любого агрессора", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.
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"Западу еще придется извиняться за всё вранье в отношении российского Крыма и обвинения в адрес России", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".