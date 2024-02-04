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В Крыму назвали слова Дуды о полуострове сигналом Украине - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/krym-1925296241.html
В Крыму назвали слова Дуды о полуострове сигналом Украине
В Крыму назвали слова Дуды о полуострове сигналом Украине - РИА Новости, 04.02.2024
В Крыму назвали слова Дуды о полуострове сигналом Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России сигналом Украине... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:41
2024-02-04T09:41
специальная военная операция на украине
анджей дуда
михаил шеремет
республика крым
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России сигналом Украине оставить крымчан в покое. Ранее Дуда в интервью польским СМИ признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль. "Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма. Крым никогда не вернется в Украину, и Западу пора с этим смириться. Россия поставит на место любого агрессора", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией. "Западу еще придется извиняться за всё вранье в отношении российского Крыма и обвинения в адрес России", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html
https://ria.ru/20240204/duda-1925281801.html
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анджей дуда, михаил шеремет, республика крым, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Анджей Дуда, Михаил Шеремет, Республика Крым, В мире, Украина
В Крыму назвали слова Дуды о полуострове сигналом Украине

Депутат Шеремет назвал слова президента Польши Дуды о Крыме сигналом Украине

© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Заснеженный Симферополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России сигналом Украине оставить крымчан в покое.
Ранее Дуда в интервью польским СМИ признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
"Пить чай в Крыму". Порошенко выдвинул дерзкое требование к Западу
3 февраля, 02:20
"Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма. Крым никогда не вернется в Украину, и Западу пора с этим смириться. Россия поставит на место любого агрессора", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, с другой стороны слова Дуды показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.
«
"Западу еще придется извиняться за всё вранье в отношении российского Крыма и обвинения в адрес России", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
В Госдуме слова Дуды о Крыме назвали шоком для Киева
Вчера, 03:49
 
Специальная военная операция на УкраинеАнджей ДудаМихаил ШереметРеспублика КрымВ миреУкраина
 
 
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