https://ria.ru/20240204/kot-1925327148.html

В Москве нашли новую хозяйку коту, принятому за пропавшего Твикса

В Москве нашли новую хозяйку коту, принятому за пропавшего Твикса - РИА Новости, 04.02.2024

В Москве нашли новую хозяйку коту, принятому за пропавшего Твикса

Коту, похожему на выброшенного проводницей из поезда кота Твикса, обнаруженному в Кирове, нашли новую хозяйку в Москве, сообщается в Telegram-канале хозяев... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:29

2024-02-04T15:29

2024-02-04T15:29

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киров

карл маркс

ржд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Коту, похожему на выброшенного проводницей из поезда кота Твикса, обнаруженному в Кирове, нашли новую хозяйку в Москве, сообщается в Telegram-канале хозяев пропавшего животного. По данным волонтеров, похожий на Твикса кот был найден в подвале. "Первый пошёл! Из Кирова в Москву! Персик, второй пушистый кот-клон, нашел свое счастье в Москве у прекрасной девушки. Он стал домашним! Его заметили и забрали с улицы благодаря Твиксу. Спасибо тебе, мальчик", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что волонтеры ищут хозяев для "клона Твикса", найденного в Кирове на улице Карла Маркса. Животное отнесли в ветклинику для обследования и дальнейшего лечения. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на станции в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.

https://ria.ru/20240202/kot-1924946682.html

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