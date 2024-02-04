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Замглавы МИД России обсудил в Южной Корее ситуацию на полуострове
Замглавы МИД России обсудил в Южной Корее ситуацию на полуострове - РИА Новости, 04.02.2024
Замглавы МИД России обсудил в Южной Корее ситуацию на полуострове
Заместитель министра иностранных дел России по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко посетил Южную Корею и провел несколько переговоров с местными... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T07:13
2024-02-04T07:13
2024-02-04T08:08
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СЕУЛ, 4 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко посетил Южную Корею и провел несколько переговоров с местными дипломатами, сообщает МИД республики.Руденко находился с визитом в этой стране с 1 по 4 февраля. Так, в пятницу он встретился с корейским замминистра иностранных дел Чон Бён Воном, с которым обсудил двусторонние вопросы и международную обстановку, включая Украину."В особенности наша сторона донесла до (Москвы. — Прим. ред.) серьезную позицию по военному сотрудничеству между Российской Федерацией и Северной Кореей, призвала Россию действовать ответственно, а также попросила о сотрудничестве, чтобы законные права и интересы наших граждан и компаний в России не были нарушены", — говорится в заявлении МИД Республики Корея.Во время визита Руденко также встретился с первым заместителем министра иностранных дел Ким Хон Гюном и провел консультации со спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном.Как ранее подчеркивали в МИД России, Москва отвергает любые попытки США и их союзников обвинить ее в "военно-техническом сотрудничестве с КНДР". Россия называет эти обвинения противозаконными, голословными и бездоказательными. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли Пхеньян с Москвой вооружениями в обмен на технологии, отмечал, что Россия в отношениях с КНДР не нарушает никаких норм международного права.
https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923767664.html
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южная корея, россия, украина, в мире, андрей руденко, сергей лавров
Южная Корея, Россия, Украина, В мире, Андрей Руденко, Сергей Лавров
Замглавы МИД России обсудил в Южной Корее ситуацию на полуострове
Замглавы МИД посетил Южную Корею и обсудил ситуацию на корейском полуострове
СЕУЛ, 4 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко посетил Южную Корею и провел несколько переговоров с местными дипломатами, сообщает МИД республики.
Руденко находился с визитом в этой стране с 1 по 4 февраля. Так, в пятницу он встретился с корейским замминистра иностранных дел Чон Бён Воном, с которым обсудил двусторонние вопросы и международную обстановку, включая Украину.
Россия намерена развивать отношения с Южной Кореей
"В особенности наша сторона донесла до (Москвы. — Прим. ред.) серьезную позицию по военному сотрудничеству между Российской Федерацией и Северной Кореей, призвала Россию действовать ответственно, а также попросила о сотрудничестве, чтобы законные права и интересы наших граждан и компаний в России не были нарушены", — говорится в заявлении МИД Республики Корея.
Во время визита Руденко также встретился с первым заместителем министра иностранных дел Ким Хон Гюном и провел консультации со спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном.
Как ранее подчеркивали в МИД России, Москва
отвергает любые попытки США
и их союзников обвинить ее в "военно-техническом сотрудничестве с КНДР". Россия называет эти обвинения противозаконными, голословными и бездоказательными. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров
в ответ на вопрос, делится ли Пхеньян с Москвой вооружениями в обмен на технологии, отмечал, что Россия в отношениях с КНДР не нарушает никаких норм международного права.
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